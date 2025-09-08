El fuerte motivo que enojó a Chechu Bonelli con Darío Cvitanich durante la separación

Rumores de infidelidad y la exposición pública de Cvitanich a su familia

El segundo punto que generó el enojo de Chechu Bonelli es la foto de Cvitanich junto a la modelo Ivana Figueiras, que provocó rumores de un posible romance mientras ellos todavía seguían en plena separación. Según Etchegoyen, esto molestó profundamente a la conductora, quien siente que su ex pareja no está cuidando a su familia de la exposición mediática. "No nos podés exponer y descuidar así", sería el textual que Chechu le habría dicho a Darío, según fuentes cercanas. Un hecho que, sin dudas, deja muy mal parado al ex Boca.