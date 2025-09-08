El fuerte motivo que enojó a Chechu Bonelli con Darío Cvitanich durante la separación
En medio de rumores de infidelidad, Juan Etchegoyen habló de por qué la modelo está tan molesta con su expareja. Los detalles de su separación.
La separación de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich después de 14 años de relación ha sido un tema de gran interés mediático en el último tiempo. Tal es así que el periodista Juan Etchegoyen reveló en su programa los motivos por los que la conductora se encuentra enojada con el exfutbolista mientras todavía siguen en pleno divorcio. Según la información de Etchegoyen, Bonelli está "furiosa" debido a dos situaciones específicas en las que el jugador no protegió a su entorno y a la familia que armaron en este tiempo.
El primer motivo de la molestia de Chechu es que Cvitanich confirmó la separación a la prensa antes de hablar con sus hijas sin respetar cómo su propia familia podía tomar la situación. Juan Etchegoyen, aunque agradecido por la generosidad del futbolista al confirmarle la noticia, señaló que el exjugador debería haber priorizado a su familia antes de responder sus propias preguntas.
Rumores de infidelidad y la exposición pública de Cvitanich a su familia
El segundo punto que generó el enojo de Chechu Bonelli es la foto de Cvitanich junto a la modelo Ivana Figueiras, que provocó rumores de un posible romance mientras ellos todavía seguían en plena separación. Según Etchegoyen, esto molestó profundamente a la conductora, quien siente que su ex pareja no está cuidando a su familia de la exposición mediática. "No nos podés exponer y descuidar así", sería el textual que Chechu le habría dicho a Darío, según fuentes cercanas. Un hecho que, sin dudas, deja muy mal parado al ex Boca.
Mientras que Cvitanich ha hablado con la prensa, Bonelli se ha mantenido en silencio. La ex vedette se ha negado a dar entrevistas, lo que sus allegados atribuyen a su enojo con la situación y a su deseo de proteger a sus hijas quienes todavía son menores de edad.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario