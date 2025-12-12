El gesto de La Joaqui con Wanda Nara que echó por tierra los rumores de conflictos: "Te amo"
En medio de versiones que aseguraban la existencia de una mala relación entre ambas, la cantante realizó una publicación que cerró varias bocas. Mirá.
Desde el comienzo de MasterChef Celebrity (Telefe), hay rumores que señalan que la conductora Wanda Nara no es tan querida por los participantes como parece en pantalla. De hecho, los diferentes medios que se dedican al espectáculo han sembrado la duda respecto de su buena relación con las mujeres del reality, tales como Evangelina Anderson, Valentina Cervantes -que ya abandonó la competencia-, y La Joaqui.
Lo cierto es que una reciente publicación de la cantante de música urbana parece confirmar exactamente lo contrario: tiene la mejor onda con la empresaria y lo demostró con un contundente posteo en Instagram: "Cosas de chicas malas. Wanda swimg 2025 2026", escribió la artista, arrobando a la conductora del ciclo de Telefe, mientras lucía diferentes modelos de las bikinis que lanzó a la venta la empresaria.
En la publicación, la novia de Luck Ra lució muy bomba los trajes de baño: uno rojo pasión, que dejaba ver su espectacular figura, y otro animal print, que es tendencia este verano.
La respuesta de Wanda a La Joaqui: "Te amo"
Por supuesto, la conductora respondió al gesto de la cantante con un mensaje que ratificó la buena relación que mantienen ambas: "Explotó el verano. Te amo Joaquina".
Wanda Nara ya tiene definido cómo cerrará el año y cómo dará la bienvenida al 2026, y lo hará con un gesto que sorprendió incluso a su entorno: decidió sumar a Evangelina Anderson y a la influencer Sofía “La Reini” Gonet a su selecto plan de celebración. La idea es reunirse en su imponente residencia de José Ignacio, Uruguay, donde compartirá las fiestas junto a su pareja, Martín Migueles, y sus hijas.
