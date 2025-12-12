El gesto de La Joaqui con Wanda Nara que echó por tierra los rumores de conflictos: "Te amo"

Desde el comienzo de MasterChef Celebrity (Telefe), hay rumores que señalan que la conductora Wanda Nara no es tan querida por los participantes como parece en pantalla. De hecho, los diferentes medios que se dedican al espectáculo han sembrado la duda respecto de su buena relación con las mujeres del reality, tales como Evangelina Anderson, Valentina Cervantes -que ya abandonó la competencia-, y La Joaqui.