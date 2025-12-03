La Joaqui quedó envuelta en una polémica por su ausencia en "Los Personajes del Año": su descargo

image

La propia artista también salió a aclarar su postura. A través de X, escribió: “No estoy indignada ni enojada con nadie, la persona de las capturas no es mi manager, tampoco es de mi equipo”. Con esa declaración, dejó sin sustento la idea de un enojo o de una interna mediática. Su manager real, Mel Schvartz, reafirmó la misma línea argumental: “Es falso, no es de nuestro equipo”.