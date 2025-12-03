La Joaqui quedó envuelta en una polémica por su ausencia en "Los Personajes del Año": su descargo
Una versión sobre la cantante con respecto a la tapa de Gente circuló rápidamente pero desde su equipo desmintieron conflictos y aclararon todo.
La controversia alrededor de la falta de La Joaqui en la emblemática producción de “Los Personajes del Año” de Revista Gente generó múltiples versiones en redes y programas de espectáculos. En los últimos días, distintos rumores señalaban que la artista habría sido excluida por pedido de Wanda Nara, con quien compartió jornadas de grabación en MasterChef Celebrity.
Sin embargo, con el correr de las horas, esas teorías fueron perdiendo sustento a medida que se conocieron testimonios directos de los involucrados, que negaron cualquier tipo de maniobra para dejarla afuera del evento. La primera en desactivar la hipótesis fue Yanina Latorre, quien mostró en Sálvese quien pueda una supuesta conversación entre Juan Abraham -responsable de las convocatorias de Gente- y “Manu”, presentado como manager de La Joaqui.
Aunque el intercambio sugería desacuerdos y cierta tensión, rápidamente se comprobó que ese chat no correspondía a ningún integrante real del equipo de la cantante. Incluso se reprodujeron mensajes donde Abraham afirmaba: “No hay nada de raro, Manu. Es eso que te digo, nadie tiene nada contra ella. Es más, si quiere venir, que venga, sin problemas. Nadie tiene nada contra ella”.
Esa misma conversación, que intentaba sostener un conflicto inexistente, fue desmentida. En un intento por profundizar la discusión, quien figuraba como manager insistía: “¿Ustedes coincidieran que Joaqui es un personaje del año? ¿O no coincidieran?”. Pero desde la revista mantuvieron la misma postura: simplemente habían elegido otras figuras para esta edición, sin que eso significara una desestimación hacia La Joaqui.
La propia artista también salió a aclarar su postura. A través de X, escribió: “No estoy indignada ni enojada con nadie, la persona de las capturas no es mi manager, tampoco es de mi equipo”. Con esa declaración, dejó sin sustento la idea de un enojo o de una interna mediática. Su manager real, Mel Schvartz, reafirmó la misma línea argumental: “Es falso, no es de nuestro equipo”.
También negó cualquier roce con Wanda Nara, asegurando que ambas mantienen una relación cordial como compañeras de trabajo. Mientras la producción de Gente tenía lugar, la cantante decidió asistir al screening del documental Lali, la que le gana el tiempo, mostrándose activa públicamente y lejos de la tensión mediática que se había intentado construir en torno a ella. Así, el episodio terminó revelándose como una confusión amplificada, sin conflictos reales detrás.
