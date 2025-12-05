La Joaqui reveló cómo cambió Luck Ra desde la charla clave con Wanda Nara en MasterChef

El episodio también tuvo lugar en medio de la ausencia reciente de La Joaqui debido a sus giras, periodo en el que Luck Ra la reemplazó temporalmente en el programa. Esa dinámica generó bromas internas, elogios y un coqueteo televisivo entre propuesta y nerviosismo. La tensión subió un poco más cuando Wanda encaró directamente al cordobés para preguntarle si tenía planeado un casamiento, provocando su divertida respuesta: “Dios mío… Me voy a cortar un dedo”.

Ya en la entrevista personal, el cantante explicó que las preguntas sobre matrimonio suelen tomarlo por sorpresa y que prefiere pensar detenidamente antes de responder, aunque finalmente admitió: “La verdad es que me quiero casar”. Con una mezcla de sinceridad, humor y ternura, la pareja dejó abierta la puerta a lo que podría convertirse en una de las bodas más celebradas de la música popular.