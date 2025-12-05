La Joaqui reveló cómo cambió Luck Ra desde la charla clave con Wanda Nara en MasterChef
La cantante confesó que sueña con una gran fiesta junto a su pareja, habló de su ideal de casamiento y contó las nuevas actitudes del cordobés tras una intervención inesperada de la conductora.
La relación entre La Joaqui y Luck Ra, una de las parejas más queridas del ambiente musical, volvió a ocupar el centro de la escena durante la última emisión del programa que conduce Wanda Nara. La artista de RKT, siempre directa y espontánea, no solo compartió detalles de cómo imagina su boda soñada, sino que reveló un cambio sorprendente en la actitud de su novio desde que la conductora tuvo una charla privada con él.
Lo que empezó como una conversación ligera terminó por convertirse en un intercambio lleno de guiños, humor y confesiones que dejó a todos atentos al posible futuro enlace. La escena comenzó cuando Wanda, sin rodeos, fue directo al tema del casamiento: “Quiero saber cómo va el tema del casamiento, ¿te sirvió lo que hablé con tu marido?”. Entre risas, La Joaqui aseguró que esa charla había tenido un efecto inmediato.
“Desde que vos hablaste con mi marido, todos los días me hace el desayuno a las siete de la mañana. Algo le habrás dicho”, lanzó, dejando a la conductora entre el asombro y la complicidad. Wanda incluso fantaseó con una propuesta oculta: “No será que capaz te mete el anillo en un muffin…”, a lo que la cantante retrucó con humor: “Uh, capaz me lo comí”.
En ese clima distendido, la intérprete de “Butakera” reveló que su deseo principal no pasa por la formalidad del matrimonio sino por celebrar una fiesta inolvidable. “A mí no me importa toda la cuestión legal, solo quiero una fiesta grande y ponerme un lindo vestido blanco. En eso soy tradicional”, afirmó. La idea de una boda sin papeles pero llena de emoción encontró eco en el estudio, donde el chef invitado Damián Betular se ofreció a hacer la torta del posible evento, mientras que Germán expresó su conocida postura contraria a la burocracia del casamiento.
Otro punto destacado fue cuando La Joaqui reconoció que, tras aquella charla con Wanda, Luck Ra mostró un costado más atento, amoroso y decidido. Desde regalarle una llave de su casa hasta enviarle mensajes más elaborados que antes, la artista atribuyó estos gestos al “poder de persuasión” de la conductora. “Traés suerte”, le dijo entre risas, convencida de que algo cambió en su relación desde ese momento.
El episodio también tuvo lugar en medio de la ausencia reciente de La Joaqui debido a sus giras, periodo en el que Luck Ra la reemplazó temporalmente en el programa. Esa dinámica generó bromas internas, elogios y un coqueteo televisivo entre propuesta y nerviosismo. La tensión subió un poco más cuando Wanda encaró directamente al cordobés para preguntarle si tenía planeado un casamiento, provocando su divertida respuesta: “Dios mío… Me voy a cortar un dedo”.
Ya en la entrevista personal, el cantante explicó que las preguntas sobre matrimonio suelen tomarlo por sorpresa y que prefiere pensar detenidamente antes de responder, aunque finalmente admitió: “La verdad es que me quiero casar”. Con una mezcla de sinceridad, humor y ternura, la pareja dejó abierta la puerta a lo que podría convertirse en una de las bodas más celebradas de la música popular.
