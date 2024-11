El grave accidente que Isabel Macedo sufrió en los ensayos de "Margarita"

El hecho ocurrió cuando la actriz, que es una de las protagonistas de la serie, se preparaba junto a todo el elenco para la nueva puesta en escena que la producción de Cris Morena prepara para el Movistar Arena.

Qué le pasó a Isabel Macedo en los ensayos de "Margarita"

El periodista Gustavo Méndez detalló en sus redes que, ante la delicada situación y el accidente que involucró a la actriz, se comunicó y pudo saber que tras el accidente hubo “sangre, gritos y susto” de parte del elenco.

Además, Méndez contó que habló con la actriz y que esta le dijo que “se pegó un susto bárbaro, pero que ya se está recuperando”. Por lo que todo quedó en un gran susto y la artista deberá cumplir con el reposo correspondiente antes de reincorporarse a los ensayos.

Horas después, desde el hospital, la actriz contó detalles del accidente que sufrió en sus historias de Instagram: “Y así terminé la noche... Bañándola a Belita me resbalé y me di tremendo golpe. Puedo mostrarlo porque ya estoy bien. Pero me pegué un susto inmenso”, escribió sobre la foto donde se ve el raspón en uno de sus brazos.

Y continuó: “Solo fue un golpe gracias a Dios pero me duele todo. Gracias Meri por quedarse con mis hijitas. A Fede por ayudarme a inmovilizar. A Fernando y a Martín y a las médicas divinas. Y a Juan Manuel Urtubey por llegado a los dos minutos a la clínica”.