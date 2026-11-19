Al referirse a la pérdida de su papá, también dejó una reflexión sobre el difícil proceso de aceptar su ausencia: “A veces la vida nos golpea de una manera que cuesta entender y encontrar fuerzas para seguir. Pero el tiempo irá acomodando las cosas, sanando las heridas”. Sin embargo, las palabras que más repercusión generaron llegaron después: “Hay muchas cosas que sé, muchas que calle y otras que durante mucho tiempo elegí no contar. Hoy no es el momento, pero llegará el día en que también voy a hablar como han hablado de mi papá”.

Por otra parte, confirmó que continuará formando parte de Los Palmeras y que mantendrá vivo el legado musical de su padre. “Voy a seguir luchando, trabajando y entregándome hasta el último día por Los Palmeras porque sé que fue el sueño de toda la vida de mi papá, aquello por lo que se desvivió, por lo que dejó todo y a lo que le entregó su alma”, aseguró.

Finalmente, cerró su mensaje con otro agradecimiento para quienes estuvieron cerca durante estos días: “Gracias por estar, por acompañarme y por hacerme sentir tanto cariño en un momento en el que realmente lo necesito. De corazón, gracias a todos”.

tales de la cumbia santafesina, sigue generando conmoción. A siete días de su fallecimiento, su hijo decidió expresarse públicamente y compartir cómo atraviesa este difícil momento.

A través de sus historias de Instagram, Marcos Camino Jr. publicó un mensaje en el que agradeció las muestras de afecto que recibió desde la partida de su papá. También reconoció que el dolor que atraviesa le impidió responder a todos los que se comunicaron con él para acompañarlo.

Sin embargo, entre las palabras de agradecimiento y el recuerdo de su padre, hubo una declaración que llamó especialmente la atención. El joven hizo referencia a situaciones que conoce y que, según dejó entrever, todavía no está preparado para contar.

Su futuro en Los Palmeras y una frase que dejó abierta una incógnita

En su publicación, Marcos Camino Jr. expresó: “Quiero agradecer de corazón cada mensaje, cada palabra de aliento, cada abrazo y cada muestra de cariño que recibí en estos días tan difíciles”. Luego, describió el impacto emocional que significaron estas jornadas: “Fueron momentos de muchísima tristeza y dolor, y la verdad es que me fue imposible responder a tantos mensajes. Leí y sentí cada uno de ellos. No tengo palabras suficientes para agradecer tanto acompañamiento y tanto afecto”.

Al referirse a la pérdida de su papá, también dejó una reflexión sobre el difícil proceso de aceptar su ausencia: “A veces la vida nos golpea de una manera que cuesta entender y encontrar fuerzas para seguir. Pero el tiempo irá acomodando las cosas, sanando las heridas”. Sin embargo, las palabras que más repercusión generaron llegaron después: “Hay muchas cosas que sé, muchas que calle y otras que durante mucho tiempo elegí no contar. Hoy no es el momento, pero llegará el día en que también voy a hablar como han hablado de mi papá”.

Por otra parte, confirmó que continuará formando parte de Los Palmeras y que mantendrá vivo el legado musical de su padre. “Voy a seguir luchando, trabajando y entregándome hasta el último día por Los Palmeras porque sé que fue el sueño de toda la vida de mi papá, aquello por lo que se desvivió, por lo que dejó todo y a lo que le entregó su alma”, aseguró.

Finalmente, cerró su mensaje con otro agradecimiento para quienes estuvieron cerca durante estos días: “Gracias por estar, por acompañarme y por hacerme sentir tanto cariño en un momento en el que realmente lo necesito. De corazón, gracias a todos”.