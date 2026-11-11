Marcela Baños le dedicó una emocionante carta a Marcos Camino: "Dondequiera que estés..."
La conductora utilizó sus redes sociales para recordar al cantante con quien compartió varios momentos profesionales. Los detalles.
El mundo de la música tropical se encuentra conmocionado tras confirmarse la trágica noticia del fallecimiento de Marcos Camino a los 76 años, histórico fundador y acordeonista del legendario grupo Los Palmeras. El artista fue hallado sin vida el martes 10 de noviembre en un inmueble ubicado sobre la calle Alvear al 4900, en el barrio Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe, lugar que funcionaba como estudio de grabación y galpón logístico de la agrupación.
La alerta fue dada a las autoridades por su propia cuñada al notar que el músico había ingresado al predio sin volver a salir, lo que derivó en un importante despliegue de efectivos policiales, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Policía Científica.
Marcela Baños le dedicó una emocionante carta a Marcos Camino: "Así elijo recordarte"
Frente a la dolorosa pérdida, la conductora Marcela Baños, histórica referente del ámbito tropical y allegada al músico, volcó su profundo pesar en una emotiva carta abierta compartida en su cuenta oficial de Instagram.
Invadida por la tristeza tras la confirmación de la noticia, la presentadora inició su despedida expresando: “Te voy a extrañar mucho querido Marcos. ¿Quien me va a hacer ahora esos chistes inolvidables? No puedo creerlo”, acompañando su mensaje con un video grabado durante la última fiesta de cumpleaños del acordeonista.
A lo largo de su publicación en redes sociales, la comunicadora repasó con enorme afecto los años de trabajo e hitos compartidos sobre las tablas junto al icónico creador del conjunto santafesino. En esa línea, Baños evocó con nostalgia la complicidad profesional que construyeron manifestando: “Pensaba cuantos escenarios hemos compartido, cuantos shows a lo largo de todos estos años, lugares inolvidables, momentos que quedarán por siempre en mi memoria y hasta tu cumpleaños rodeado de amigos”.
Asimismo, la conductora decidió resaltar la calidez humana y la impronta alegre del artista a la hora de recordar su legado musical en la cultura popular argentina. Conmovida por el desenlace, la figura del ambiente tropical remarcó: “Así elijo recordarte... con alegría, la misma que nos has transmitido todo este tiempo”, añadiendo con notable admiración: “Se fue un grande. Un legendario. Un creador. Gracias por hacernos bailar con tus canciones, por hacer sonar el acordeón como pocos. Gracias por permitirme ser parte”.
El trágico desenlace se produce en un año de profundos cambios institucionales para Los Palmeras. Durante el transcurso de este año, Marcos Camino había tomado la decisión de alejarse activamente de las presentaciones en vivo debido a complicaciones de salud, una partida que se dio exactamente un año después de la desvinculación de Rubén "Cacho" Deicas, histórico vocalista de la formación, evento que había derivado en la ruptura de la sociedad comercial y artística que mantenían.
Pese a haberse retirado de las giras de la banda, el legendario acordeonista preservaba de manera constante su vínculo con el proyecto musical al que le dedicó la mayor parte de su vida. Para concluir su sentido homenaje público, Marcela Baños envió sus condolencias al entorno íntimo del músico expresando con resignación: “Dondequiera que estés, que seas muy feliz. Acompaño a su familia y amigos en este triste momento. Hasta siempre”.
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