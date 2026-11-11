Marcela Baños le dedicó una emocionante carta a Marcos Camino: "Dondequiera que estés..."

Asimismo, la conductora decidió resaltar la calidez humana y la impronta alegre del artista a la hora de recordar su legado musical en la cultura popular argentina. Conmovida por el desenlace, la figura del ambiente tropical remarcó: “Así elijo recordarte... con alegría, la misma que nos has transmitido todo este tiempo”, añadiendo con notable admiración: “Se fue un grande. Un legendario. Un creador. Gracias por hacernos bailar con tus canciones, por hacer sonar el acordeón como pocos. Gracias por permitirme ser parte”.

El trágico desenlace se produce en un año de profundos cambios institucionales para Los Palmeras. Durante el transcurso de este año, Marcos Camino había tomado la decisión de alejarse activamente de las presentaciones en vivo debido a complicaciones de salud, una partida que se dio exactamente un año después de la desvinculación de Rubén "Cacho" Deicas, histórico vocalista de la formación, evento que había derivado en la ruptura de la sociedad comercial y artística que mantenían.

Pese a haberse retirado de las giras de la banda, el legendario acordeonista preservaba de manera constante su vínculo con el proyecto musical al que le dedicó la mayor parte de su vida. Para concluir su sentido homenaje público, Marcela Baños envió sus condolencias al entorno íntimo del músico expresando con resignación: “Dondequiera que estés, que seas muy feliz. Acompaño a su familia y amigos en este triste momento. Hasta siempre”.