El último adiós a Marcos Camino, fundador de Los Palmeras: las imágenes del velatorio
El último adiós se realizó en El Molino, Fábrica Cultural, donde familiares, amigos, colegas y seguidores de Los Palmeras despidieron al músico.
La muerte de Marcos Camino generó una profunda conmoción en Santa Fe y en el mundo de la música tropical. El histórico integrante de Los Palmeras dejó una huella imborrable en la cumbia, género que ayudó a popularizar durante décadas junto a Rubén "Cacho" Deicas y el resto de la banda.
Sin lugar a duda, u acordeón y su estilo se convirtieron en parte de la identidad musical del grupo.
Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, familiares, amigos, colegas y admiradores se reunieron para acompañarlo en su último adiós. La ceremonia se llevó a cabo en El Molino, Fábrica Cultural, donde distintas figuras vinculadas con la música y la cultura santafesina se acercaron para rendirle homenaje.
Uno de los presentes fue Pablo López, actual vocalista de Los Palmeras, quien expresó el dolor que provocó la pérdida de su compañero y destacó la importancia de despedirlo como merecía: "Se merece una excelente despedida. Era una persona increíble. Nos golpeó mucho y nos dejó con mucha tristeza".
También participó la ministra de Cultura de Santa Fe, quien recordó al artista con palabras de afecto y destacó tanto su talento como su calidad humana. "es triste porque lo vamos a extrañar un montón. Por suerte, deja una herencia genética de músicos y, además, porque era una persona maravillosa, talentosa y pulcra", manifestó.
El homenaje a Marcos Camino en la cancha de Colón
La despedida tuvo además un momento especialmente significativo para el músico, reconocido hincha de Colón de Santa Fe. El coche fúnebre llegó a El Molino cerca de las 17 y, alrededor de las 17:30, partió rumbo al estadio del club de sus amores.
Allí recibió un homenaje antes de continuar su recorrido hacia su última morada. De esta manera, sus seres queridos y quienes compartieron su pasión por la música y el fútbol pudieron rendirle tributo en un lugar que tenía un significado especial en su vida.
Cómo encontraron a Marcos Camino
El hallazgo del cuerpo se produjo el martes 10 de noviembre, cerca de las 17, en un inmueble ubicado sobre la calle Alvear al 4900, en la ciudad de Santa Fe. Allí funcionaba el espacio de trabajo del artista. La noticia provocó un fuerte impacto entre sus allegados y en el ambiente artístico, que hoy despide a uno de los referentes más importantes de la cumbia santafesina. Su legado musical y los años compartidos con Los Palmeras quedarán ligados a la historia de la música popular argentina.
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