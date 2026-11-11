El último adiós a Marcos Camino, fundador de Los Palmeras: las imágenes del velatorio

El homenaje a Marcos Camino en la cancha de Colón

La despedida tuvo además un momento especialmente significativo para el músico, reconocido hincha de Colón de Santa Fe. El coche fúnebre llegó a El Molino cerca de las 17 y, alrededor de las 17:30, partió rumbo al estadio del club de sus amores.

Allí recibió un homenaje antes de continuar su recorrido hacia su última morada. De esta manera, sus seres queridos y quienes compartieron su pasión por la música y el fútbol pudieron rendirle tributo en un lugar que tenía un significado especial en su vida.

Cómo encontraron a Marcos Camino

El hallazgo del cuerpo se produjo el martes 10 de noviembre, cerca de las 17, en un inmueble ubicado sobre la calle Alvear al 4900, en la ciudad de Santa Fe. Allí funcionaba el espacio de trabajo del artista. La noticia provocó un fuerte impacto entre sus allegados y en el ambiente artístico, que hoy despide a uno de los referentes más importantes de la cumbia santafesina. Su legado musical y los años compartidos con Los Palmeras quedarán ligados a la historia de la música popular argentina.