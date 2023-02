Denuncia por violación en El Hotel de los Famosos 2: las redes de El Trece, como si no hubiera pasado nada

Las redes de El Trece, como si no hubiera pasado nada tras la denuncia por violación

redes trece hotel famosos.jpg

redes trece hotel famosos2.jpg

redes trece hotel famosos3.jpg

redes trece hotel famosos4.jpg

Qué dice la denuncia por violación en El Hotel de los Famosos 2

En el texto que se conoció ayer en LAM, Flor Moyano denunció que: “El denunciado en una ocasión pasó cerca de mí y me manoseó la cola (...). Este fue el acto que comenzó a doblegar mi voluntad y a ponerme psicológicamente contra las cuerdas”.

"El día en el que ingresé al baño a lavarme los dientes, el denunciado de manera intempestiva, se metió detrás de mi vulnerando mi intimidad para besarme, tocarme y demás. En dichas ocasiones se quitaba el micrófono para que no se escuche. Y constantemente intentaba bajarme la ropa, lo que me ponía en un lugar de vulnerabilidad e indefensión total. Una vez que sucedían estos hechos, él seguía como si nada maltratándome, insultándome, humillándome y nada pasaba”, dice un fragmento de la denuncia.

En otro pasaje de la denuncia, la joven explicó: “Una noche me llevó al campo, lejos de las cámaras, manifestándome que quería tener relaciones sexuales, a lo que me negué. En otra ocasión cuando me bañaba, también se metió al baño para intentar tener relaciones, situación que logré repeler”.

"Estas situaciones eran constantes y ocurrían delante de los otros participantes. Él pretendía tener un cierto código sexual conmigo. Por ejemplo, me decía que cuando se mordía la boca y me miraba de arriba a abajo, significaba que quería tener sexo", aseguró la víctima.

En otro pasaje de la acusación, la denunciante remarcó: “Juan quería dormir conmigo, que juntemos las camas. Yo quería dormir sola, pero para no generar un conflicto y que no se enoje, me acostaba con él un rato y después me iba a mi cama. Siempre que me acostaba con él, quería aprovechar la situación para tocarme con su miembro e intentar manosearme, todo esto adelante de los demás compañeros”.

Finalmente, la integrante de El Hotel de los Famosos 2 denunció: “En otra oportunidad, se metió en el baño y comenzó a tocarme. Me realizó sexo oral y me penetró con su miembro, sin mi consentimiento y sin protección, de forma agresiva e intempestiva. Esta situación me derrumbó espiritualmente y psicológicamente. Me sentí peor que nunca, totalmente ultrajada, indefensa y denostada”.