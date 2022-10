Martín Salwe y Emily Lucius se separaron: los detalles de la ruptura

La panelista también agregó que fue por cuestiones de trabajo y que Martín le envió un mensaje muy duro que ya adelantaba el futuro de la pareja: "Lu, yo ya se que es una relación que no va a prosperar, y la verdad es que no me quiero mostrar", afirmó Luli recordando el mensaje del locutor.

Los motivos de la separación de Martín Salwe y Emily Lucious

Martín Salwe habló con el periodista Juan Etchegoyen y confirmó los verdaderos motivos: "Terminamos hace varias semanas, ella no se bancó que haga la obra de José María Muscari. Fue a ver la obra de capital y no le copó que su pareja haga eso", comentó el locutor.