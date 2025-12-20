El impactante nocaut técnico de Manu Jove a Mariano Pérez en Párense de Manos 3
En el evento de boxeo que organiza Luquitas Rodríguez, el periodista de Blender y TN venció ampliamente al influencer libertario, al que hasta tiró a la lona.
La tercera edición de Párense de Manos, el evento de boxeo organizado por Luquitas Rodríguez, se lleva a cabo este sábado 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, con una impactante cartelera de peleas; y en uno de los duelos estelares, Manu Jove noqueó a Mariano Pérez.
El periodista de Blender y el influencer libertario protagonizaron uno de los combates más esperados. Al punto tal, que se vienen chicaneando desde hace meses, por lo que promete dar show... y al menos ya lo hicieron al momento del pesaje.
Si embargo, en el cuadrilátero fue un monólogo de Jove, que terminó ganando por nocaut técnico ante Pérez, quien hasta besó la lona.
"Mirá, mirá, mirá, sacalo una foto... se va para Carajo con el cu... roto", cantaron desde el vestuario del periodista vencedor del combate.
Cartelera completa de Párense de Manos 3
- 17:00 – ALFOMBRA ROJA
- 17:40 – VIDEO OPENING
- 17:45 – INICIO DEL EVENTO
- 18:00 – MONZÓN vs. BONAVENA
- 18:30 – VIGNA vs. VICICONTE
- 19:00 – SHOW UN POCO DE RUIDO
- 19:20 – PÉREZ vs. JOVE
- 19:50 – DAIRI vs. ESPE
- 20:15 – SHOW LIT KILLAH
- 20:30 – GABINO vs. BANKS
- 21:00 – COTY vs. CARITO
- 21:30 – SHOW DE TUSSIWARRIORS
- 21:50 – MERNUEL vs. COSMIC KID
- 22:20 – GREGO vs. GONCHO
- 22:50 – SHOW DE GASPAR BENEGAS
- 23:10 – PERXITAA vs. COCKER
- 23:40 – VIDEO HOMENAJE (HIMNO ARGENTINO)
- 23:50 – PEPI vs. MARAVILLA
- 00:30 – GERO vs. MAZZA
Te puede interesar
Dejá tu comentario