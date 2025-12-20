Qué dice el primer parte médico sobre la salud de Cristina Kirchner tras ser operada
La expresidenta fue trasladada de urgencia en la tarde de este sábado y luego fue sometida a una operación por un cuadro de apendicitis.
La jornada del sábado se vio sacudida por una noticia relacionada con la salud de Cristina Kirchner. Durante la tarde, la periodista Rosario Ayerdi informó a través de la pantalla de C5N que la exmandataria debió ser trasladada de manera repentina al Sanatorio Otamendi, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, luego de manifestar fuertes molestias y dolores agudos en la zona abdominal.
Tras su ingreso al centro asistencial, se le realizaron de forma inmediata los estudios clínicos y exámenes de laboratorio de rigor para determinar el origen del malestar. Según trascendió, los resultados confirmaron que la dirigente padecía un cuadro de apendicitis. Ante este diagnóstico, el equipo médico de la institución determinó que la mejor vía de acción era una intervención quirúrgica, la cual fue llevada a cabo durante esta misma tarde.
A pesar de la preocupación inicial que generó el traslado de urgencia —dado el historial médico de la expresidenta y su actual situación de prisión domiciliaria—, fuentes de su entorno más cercano buscaron llevar tranquilidad a la opinión pública y a sus seguidores. Según indicaron, CFK se encuentra estable y de buen ánimo.
Qué dice el parte médico sobre la salud de Cristina Kirchner
Luego de que trascendiera la situación de salud de la expresidenta, la Dra. Marisa Lanfranconi -directora médica del Sanatorio Otamendi- emitió el parte médico oficial: "Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner ingresó a nuestra institución el día de hoy presentando dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo. El diagnóstico fue confirmado por los medios correspondientes", comienza el escrito.
Y agrega: "La paciente fue sometida durante horas de la tarde a una cirugía laparoscópica, que confirma el diagnostico de apendicitis con peritonitis localizada, evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias".
