Qué dice el primer parte médico sobre la salud de Cristina Kirchner tras ser operada

Tras su ingreso al centro asistencial, se le realizaron de forma inmediata los estudios clínicos y exámenes de laboratorio de rigor para determinar el origen del malestar. Según trascendió, los resultados confirmaron que la dirigente padecía un cuadro de apendicitis. Ante este diagnóstico, el equipo médico de la institución determinó que la mejor vía de acción era una intervención quirúrgica, la cual fue llevada a cabo durante esta misma tarde.