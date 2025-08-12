El incómodo momento que vivió Santiago Maratea con un participante en su debut en Trato Hecho

En ese momento, ocurrió algo que descolocó a todos. "Si, lo mataron", respondió el jugador, dejando a todos en shock. Ante la inesperada respuesta, Santiago buscó la manera de salir de esa situación: "Ah, de una. Terrible, amigo. Lo lamento. A mi viejo no lo mataron, pero se murió, así que compartimos un poco".

Y para rematar, lanzó: "Estamos en el debut y los dos sin padre".

santiago maratea

Romina Pereiro arremetió contra Santiago Maratea por promocionar un té que ayudaría a adelgazar

Romina Pereiro usó sus redes sociales para responderle, con un contundente video, a Santiago Maratea por promocionar un te que ayudaría a bajar de peso.

Esta no es la primera vez que el polémico influencer publica un video promocionando este té "milagroso". En el primero relataba que, después de dejar de fumar, había aumentado más de 10 kilos: "Estaba porcino, era realmente un chancho con rulos", aseguró; y según él, logró revertir esa situación gracias al consumo del producto, lo que generó fuertes críticas en redes por parte de distintos especialistas en salud.

En esta nueva aparición, sostuvo: “Si viene un nutricionista a decirme irresponsable, no me interesa. Lo puedo defender”. Algo que la nutricionista no dudó en responder inmediatamente y sin filtros: "No, Santi. Te juro que no. Estás diciendo boludeces", escribió.

Pero esto no quedó ahí. Pereiro decidió subir la apuesta y explicar por qué este producto es perjudicial para la salud: "Mi domingo venía muy tranquilo hasta que me crucé con Santi Maratea promocionando un té para bajar de peso. Si andás por ahí, este mensaje es para vos”, expresa.

“No solo estás respaldando un mensaje sin ningún tipo de sustento científico, porque obviamente busqué en páginas y no encontré nada. Además, le decís a la gente que no le dé bola a los nutricionistas arrogantes. Nosotros nos basamos en la evidencia científica y en nuestra experiencia clínica. Estamos habilitados por una matrícula nacional. El mensaje que estás dando es muy peligroso e ignorante", manifestó indignada.

Y afirmó: "La difusión de mensajes engañosos promueve la cultura de la dieta y pone en riesgo a poblaciones muy vulnerables como personas con obesidad, diabetes, y a quienes tienen predisposición a trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Argentina presenta una de las tasas más altas de TCA a nivel mundial, con aproximadamente un 15% de prevalencia en adolescentes y adultos jóvenes".