L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y liquidó a Wanda Nara: qué dijo

El músico también contó cómo se dio el reencuentro con Tamara. “Me costó volver a encontrarme con Tamara, volver a hablar, fue un montón. La reconciliación fue porque ella estaba en conflicto con su ex, y un día habíamos hablado de que yo tenía que ir a buscar a Jamaica al jardín. Llegué y resulta que mi hija nunca había ido, así que me acerqué a la casa de Tamara. Me abrió pensando que era el hermano, hablamos y está todo bien”, explicó.