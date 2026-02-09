El Kanka desvela su último legado musical: La Calma
El artista malagueño publica su séptimo trabajo con diez nuevas canciones que siguen la estela de discos anteriores.
Con los adelantos de las canciones La Calma, La Apuesta y Pensando en ti ya se vislumbraba por dónde iba a transitar el séptimo trabajo de El Kanka que hoy se publica y que ha bautizado como el primer avance, La Calma.
Se trata de un disco con diez nuevas canciones donde el malagueño se mantiene fiel a su estilo que destaca por la facilidad que tiene para fusionar estilos diversos inspirados en sonidos del folclore latinoamericano, en la música de raíz española, e incluso se atreve con otras referencias musicales.
El Kanka presenta una nueva colección de canciones que, como su repertorio anterior, puede defender tanto en solitario como con banda, donde destacan todos los matices musicales que tienen sus creaciones musicales. Pero lo que realmente define al malagueño es su capacidad para escribir letras donde lo cotidiano se convierte en canción, y donde el humor, la ironía y la poesía, conviven a la perfección.
Cabe destacar que en el mes de octubre de 2025 El Kanka se presentó con entradas completamente agotadas en el Teatro Ópera de la ciudad de Buenos Aires.
El disco está disponible en todas las plataformas digitales y en formato físico, tanto en CD como en vinilo, puede conseguirse a través de la tienda online de www.elkanka.com, así como en los diferentes conciertos de la gira.
Las primeras fechas de la gira presentación de La Calma ya están anunciadas.
- 6 de marzo de 2026 en Sevilla
- 14 de marzo en Palma
- 18 de marzo en Barcelona
- 20 de marzo en Girona
- 11 de abril en Santander
- 18 de abril en Alicante
- 22 de abril en Granada
- 25 de abril en Valladolid
- 16 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria
- 22 de mayo en Granada
- 5 de junio en Zaragoza
- 6 de junio en Vitoria-Gasteiz
- 8, 9, 10, 12, 13 y 14 de junio en Málaga
- 14 de agosto en Conil de la Frontera
- 3 de octubre en Gijón
- 30 de octubre en Pamplona
- 6 de noviembre en Bilbao
- 7 de noviembre en Logroño
- 12 de diciembre en Cáceres
