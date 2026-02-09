El Kanka desvela su último legado musical: La Calma

El Kanka presenta una nueva colección de canciones que, como su repertorio anterior, puede defender tanto en solitario como con banda, donde destacan todos los matices musicales que tienen sus creaciones musicales. Pero lo que realmente define al malagueño es su capacidad para escribir letras donde lo cotidiano se convierte en canción, y donde el humor, la ironía y la poesía, conviven a la perfección.