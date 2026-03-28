Beret lanza “Hablo de ti” y palpita su regreso a la Argentina con tres shows imperdibles
El artista sevillano se encuentra inmerso en su gira mundial, que incluye fechas en España, Estados Unidos y Latinoamérica.
Tras el impacto de su último disco Lo Bello y lo Roto, editado en noviembre pasado, Beret vuelve a la escena con un nuevo single titulado “Hablo de ti”, una canción que profundiza en las emociones que deja un amor que no se olvida.
Producido por Pablo Cebrián, el tema pone el foco en esa marca emocional que persiste con el paso del tiempo. A través de su letra, el artista describe cómo la rutina no logra llenar ciertos vacíos y cómo, incluso sin buscarlo, todo termina remitiendo a esa persona especial que sigue presente en la memoria.
Este lanzamiento llega en paralelo al Tour Lo Bello y lo Roto, la gira internacional con la que el músico viene recorriendo distintos escenarios. Luego de una exitosa serie de conciertos en España, donde agotó localidades en varias ciudades, el tour continúa su expansión hacia Estados Unidos y Latinoamérica.
Además, este 2026 representa un momento clave en su carrera, ya que también llevará su música por primera vez a importantes capitales europeas como Londres, Dublín, París y Bruselas, consolidando su proyección internacional.
En ese marco, Argentina será una de las paradas destacadas de la gira, con tres presentaciones confirmadas: el 15 de mayo en Quality Espacio (Córdoba), el 16 de mayo en el Teatro Gran Rex (Buenos Aires) y el 17 de mayo en Bioceres Arena (Rosario).
Se espera que en estos shows, Beret recorra tanto las canciones de Lo Bello y lo Roto como los grandes éxitos que lo posicionaron a nivel global, en un formato íntimo y emotivo que conecta directamente con su público. La expectativa es alta, especialmente entre sus fans argentinos, que volverán a encontrarse con un artista en pleno crecimiento y consolidación internacional.
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