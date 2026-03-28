Agustina Giovio y Alan Sutton anticipan el "Apocalipsis" con un nuevo single y videoclip
Los artistas se unieron para presentar este nuevo material y mostrar un adelanto del próximo álbum.
Agustina Giovio marca el inicio de una nueva etapa conceptual en su carrera con el estreno de Apocalipsis como primer corte de su próximo álbum. Producido por Agustina Giovio y Jeronimo Romero - integrante de Alan Sutton & las Criaturitas de la Ansiedad.
Apocalipsis es una canción que explora el caos personal como motor de transformación, marca un quiebre y muestra la potencia de la evolución musical de Agustina Giovio.
“A diferencia de mi primer trabajo “Generación de Cristal”, que aborda el vacío existencial y la búsqueda de respuestas con un sonido más urbano; Apocalipsis es el primer corte de mi próximo disco que le abre la puerta al amor, a la importancia de los vínculos y a caminar acompañados en la vida”, afirma la artista.
La unión entre Giovio y Sutton no fue azarosa. Según relató la propia artista, la idea de invitar a Alan surgió de una profunda conexión con su sensibilidad artística: “mi primer contacto con el trabajo de Alan sucedió cuando un alumno de canto de 7 años trajo una canción de él para trabajar en clase. Meses después me encontré compartiendo escenario con Alan, en Montevideo donde finalmente entendimos que nuestros universos no solo se juntaban sino que compartían público”, contó la artista.
El single une la fuerza pop de Giovio y el pop alternativo de Sutton para crear una escena poderosa, onírica y cálida. Con este estreno, Giovio busca consolidar el crecimiento artístico que viene demostrando desde su álbum debut, posicionándose como una de las voces con mayor proyección en la escena pop actual de la región.
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