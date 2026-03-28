Agustina Giovio y Alan Sutton anticipan el "Apocalipsis" con un nuevo single y videoclip

Embed - APOCALIPSIS - AGUSTINA GIOVIO X @alansuttonylascriaturitas

La unión entre Giovio y Sutton no fue azarosa. Según relató la propia artista, la idea de invitar a Alan surgió de una profunda conexión con su sensibilidad artística: “mi primer contacto con el trabajo de Alan sucedió cuando un alumno de canto de 7 años trajo una canción de él para trabajar en clase. Meses después me encontré compartiendo escenario con Alan, en Montevideo donde finalmente entendimos que nuestros universos no solo se juntaban sino que compartían público”, contó la artista.