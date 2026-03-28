Dyango presenta “Un Poco Más”, un álbum en vivo que celebra su vigencia
El legendario cantante español lanza un disco grabado en el Teatro Gran Rex que reúne clásicos, tangos y momentos únicos junto a invitados especiales.
Dyango vuelve a emocionar con Un Poco Más (En Vivo, Gran Rex, 2025), un trabajo que captura la esencia de sus shows en Buenos Aires y reafirma su lugar como una de las grandes voces de la música romántica.
El álbum incluye nuevas versiones de canciones emblemáticas como “Cancioncilla”, “Cada Día Me Acuerdo Más de Ti” y “Como Han Pasado Los Años”, además de “Cómo Has Hecho”, elegido como corte de difusión, y el tema que le da nombre al proyecto.
El repertorio también suma dos clásicos del tango reinterpretados con su estilo inconfundible: “El Día Que Me Quieras” y “Naranjo en Flor”, este último junto a Javier Calamaro, en una colaboración cargada de emoción y profundidad.
Todas las canciones fueron registradas en vivo durante tres conciertos realizados en 2025 en el Teatro Gran Rex. El material cuenta con la producción artística de Beto Horst, la dirección de Denis Henry y la producción general de New Kids In Town.
El disco no solo recorre su trayectoria, sino que también deja en evidencia la vigencia de su voz y su capacidad de emocionar en vivo. Tal como sugiere el título, Dyango demuestra que aún tiene “un poco más” para ofrecer, sosteniendo intacta la calidad interpretativa que lo caracteriza.
Dentro del álbum, “Cómo Has Hecho” se destaca como uno de los momentos más intensos. Allí, el artista logra una conexión especial con el público a través de una interpretación cargada de sentimiento, en una canción que habla del asombro frente a un amor transformador. Durante la grabación, el propio Dyango expresó su vínculo con el tema: “es una de las mejores canciones que su amigo Dyango ha cantado jamás”.
Este lanzamiento no solo revisita su legado, sino que también construye un instante íntimo y poderoso que reafirma su lugar en la música. Como parte de esta etapa, el artista volverá a presentarse en Buenos Aires el próximo 4 de octubre a las 20:00 en el Teatro Gran Rex, en un show que promete repetir esa magia sobre el escenario.
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