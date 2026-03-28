Dyango presenta “Un Poco Más”, un álbum en vivo que celebra su vigencia

Dentro del álbum, “Cómo Has Hecho” se destaca como uno de los momentos más intensos. Allí, el artista logra una conexión especial con el público a través de una interpretación cargada de sentimiento, en una canción que habla del asombro frente a un amor transformador. Durante la grabación, el propio Dyango expresó su vínculo con el tema: “es una de las mejores canciones que su amigo Dyango ha cantado jamás”.

Este lanzamiento no solo revisita su legado, sino que también construye un instante íntimo y poderoso que reafirma su lugar en la música. Como parte de esta etapa, el artista volverá a presentarse en Buenos Aires el próximo 4 de octubre a las 20:00 en el Teatro Gran Rex, en un show que promete repetir esa magia sobre el escenario.