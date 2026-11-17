"El llanto del perro": el terror argentino vuelve a sorprender con una propuesta tan arriesgada como inquietante
Miranda de la Serna y Clara Kovacic protagonizan la película de Federico Venzi y Jano Piccardo, una historia que lleva el género hacia lugares incómodos, extraños y por momentos completamente bizarros.
El cine de terror argentino viene demostrando desde hace tiempo que no necesita presupuestos enormes para sorprender. “El llanto del perro”, que se estrenó el jueves 12 de noviembre en los cines argentinos, vuelve a ponerlo sobre la mesa con una propuesta pequeña, arriesgada y bastante difícil de encasillar.
La historia tiene como protagonista a Gaby (Miranda de la Serna), una joven que atraviesa un fuerte cuadro de ansiedad y decide aceptar la ayuda de su amiga Ema (Clara Kovacic). La solución que le propone está lejos de ser convencional: viajar hasta una casa aislada para participar de una terapia alternativa.
Lo que inicialmente podría parecer un retiro comienza a volverse cada vez más extraño. El lugar tiene sus propias reglas y Gaby descubre que detrás de aquel supuesto tratamiento ocurren cosas bastante difíciles de explicar.
Y una de ellas tiene nombre: Otto. El encuentro con un hombre que lleva un hocico de perro cosido al rostro termina de romper cualquier sensación de normalidad y deja en claro que Federico Venzi y Jano Piccardo están dispuestos a llevar la historia hacia lugares bastante incómodos.
Una apuesta diferente para el terror argentino
“El llanto del perro” es una película arriesgada y buena parte de su atractivo está ahí. Tiene elementos de aquello que durante los últimos años comenzó a llamarse “terror elevado”, una etiqueta muy asociada al cine de A24 y a películas que utilizan el género para meterse también con conflictos personales.
Acá la ansiedad de Gaby es parte fundamental de ese recorrido, aunque la película no se queda solamente con eso. Lo extraño, lo incómodo y lo bizarro van ganando espacio hasta construir un universo que acepta sus propias reglas y pide que el espectador haga lo mismo.
Miranda de la Serna se mete de lleno en un personaje difícil. Hay situaciones que podrían haberse ido fácilmente hacia cualquier lado y ella se entrega al registro que propone la película, incluso cuando Gaby atraviesa algunos de sus momentos más extremos.
Clara Kovacic, por su parte, vuelve a demostrar que el género le sienta muy bien. Tiene una facilidad particular para moverse dentro de este tipo de historias y Ema le permite jugar constantemente con aquello que muestra y con lo que preferiríamos saber un poco más.
También se nota que detrás hay realizadores con ganas de probar cosas. Venzi y Piccardo no necesitan una producción gigantesca para generar imágenes inquietantes ni para construir una película con personalidad, algo que el terror argentino viene demostrando cada vez con mayor frecuencia.
Y eso es quizás lo que más celebro de “El llanto del perro”. No solamente que aparezca una propuesta distinta, sino que haya actores y realizadores locales dispuestos a meterse con un género que permite experimentar muchísimo sin necesitar millones para hacerlo. Con gente así, el futuro de nuestro cine está en buenas manos.
“El llanto del perro” se estrenó este jueves 12 de noviembre en los cines argentinos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario