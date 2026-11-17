Acá la ansiedad de Gaby es parte fundamental de ese recorrido, aunque la película no se queda solamente con eso. Lo extraño, lo incómodo y lo bizarro van ganando espacio hasta construir un universo que acepta sus propias reglas y pide que el espectador haga lo mismo.

Miranda de la Serna se mete de lleno en un personaje difícil. Hay situaciones que podrían haberse ido fácilmente hacia cualquier lado y ella se entrega al registro que propone la película, incluso cuando Gaby atraviesa algunos de sus momentos más extremos.

Clara Kovacic, por su parte, vuelve a demostrar que el género le sienta muy bien. Tiene una facilidad particular para moverse dentro de este tipo de historias y Ema le permite jugar constantemente con aquello que muestra y con lo que preferiríamos saber un poco más.

También se nota que detrás hay realizadores con ganas de probar cosas. Venzi y Piccardo no necesitan una producción gigantesca para generar imágenes inquietantes ni para construir una película con personalidad, algo que el terror argentino viene demostrando cada vez con mayor frecuencia.

Y eso es quizás lo que más celebro de “El llanto del perro”. No solamente que aparezca una propuesta distinta, sino que haya actores y realizadores locales dispuestos a meterse con un género que permite experimentar muchísimo sin necesitar millones para hacerlo. Con gente así, el futuro de nuestro cine está en buenas manos.

“El llanto del perro” se estrenó este jueves 12 de noviembre en los cines argentinos.