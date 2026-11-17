Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 17 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada marcada por el clima inestable, con posibles lluvias y tormentas en el AMBA.
Tras un arranque de semana marcado por el avance del mal tiempo y el clima inestable, el pronóstico del tiempo en el AMBA anticipa un martes con fuerte inestabilidad durante gran parte del día, aunque con una gradual mejora hacia la noche.
De acuerdo con el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará atravesada por tormentas fuertes y chaparrones en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, antes de dar paso a un paulatino descenso de la nubosidad.
Para este martes, el organismo meteorológico prevé tormentas fuertes en la madrugada, tormentas en la mañana y chaparrones en la tarde, mejorando recién hacia la noche con cielo parcialmente nublado. En cuanto al termómetro, las marcas térmicas se mantendrán cálidas y húmedas, oscilando entre una mínima de 18 grados y una máxima de 27 grados.
Pronóstico del tiempo extendido en el AMBA: cómo estará el clima durante el resto de la semana
Luego de las precipitaciones del martes, las condiciones climáticas tenderán a estabilizarse en la región metropolitana, aunque todavía quedará algo de inestabilidad residual durante el miércoles:
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Miércoles: Comenzará con cielo algo nublado en la madrugada y parcialmente nublado en la mañana, pero volverán los chaparrones en la tarde, mejorando nuevamente hacia la noche con cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 16 grados y la máxima trepará hasta los 28 grados.
Jueves: Se espera una jornada agradable y estable, con cielo parcialmente nublado de principio a fin y marcas térmicas que se ubicarán entre los 16 y 27 grados.
Viernes: El cierre de la semana laboral presentará cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y la noche, sin lluvias a la vista y con temperaturas de entre 16 y 26 grados.
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