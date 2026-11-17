Miércoles: Comenzará con cielo algo nublado en la madrugada y parcialmente nublado en la mañana, pero volverán los chaparrones en la tarde, mejorando nuevamente hacia la noche con cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 16 grados y la máxima trepará hasta los 28 grados.

Jueves: Se espera una jornada agradable y estable, con cielo parcialmente nublado de principio a fin y marcas térmicas que se ubicarán entre los 16 y 27 grados.