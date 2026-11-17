El origen en la realidad y la ficción: En el universo creado por el escritor Ian Fleming, James Bond es un agente del Servicio Secreto de Inteligencia británico (MI6) que trabaja directamente bajo las órdenes de la corona. Históricamente, esta institución es conocida como Her/His Majesty's Secret Service ("El Servicio Secreto de Su/Su Majestad"), cambiando el pronombre según si quien ocupa el trono es una reina o un rey.

Un homenaje directo a la saga: La frase funciona además como un guiño directo a On Her Majesty's Secret Service (007: Al servicio secreto de su Majestad), la célebre novela de Fleming publicada en 1963 y llevada al cine en 1969 con George Lazenby. Tras más de siete décadas bajo el reinado de Isabel II —período durante el cual el agente sirvió ficticiamente a "Su Majestad" en femenino—, el mensaje de Carlos III actualiza el lema clásico al masculino para inaugurar oficialmente la era de Pattinson al servicio del actual monarca.