La familia real británica felicitó a Robert Pattinson tras su confirmación como James Bond
El rey Carlos III y Camilla del Reino Unido felicitaron al actor tras ser confirmado por Amazon MGM como el nuevo agente 007. Los detalles.
El anuncio de Amazon MGM sobre Robert Pattinson siendo elegido como el nuevo agente 007 no solo sacudió a Hollywood, sino que también provocó una reacción oficial desde lo más alto de la corona británica. Pocas horas después de que se difundiera la primera imagen oficial del actor británico luciendo el emblemático esmoquin y empuñando su arma, los reyes Carlos III y Camila utilizaron las redes sociales de la Familia Real para darle una cálida y simbólica bienvenida.
A través de la cuenta oficial @RoyalFamily en la red social X —donde citaron el anuncio original de la franquicia @007—, los monarcas publicaron un breve pero contundente mensaje que rápidamente se volvió viral: "Welcome to His Majesty's Secret Service, Mr Bond" ("Bienvenido al Servicio Secreto de Su Majestad, Sr. Bond").
El guiño histórico y literario detrás del mensaje de la corona
Más allá de la cortesía protocolar hacia un actor británico que asume uno de los íconos culturales más importantes del Reino Unido, la frase elegida por el Palacio de Buckingham encierra un doble significado cargado de simbolismo e historia:
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El origen en la realidad y la ficción: En el universo creado por el escritor Ian Fleming, James Bond es un agente del Servicio Secreto de Inteligencia británico (MI6) que trabaja directamente bajo las órdenes de la corona. Históricamente, esta institución es conocida como Her/His Majesty's Secret Service ("El Servicio Secreto de Su/Su Majestad"), cambiando el pronombre según si quien ocupa el trono es una reina o un rey.
Un homenaje directo a la saga: La frase funciona además como un guiño directo a On Her Majesty's Secret Service (007: Al servicio secreto de su Majestad), la célebre novela de Fleming publicada en 1963 y llevada al cine en 1969 con George Lazenby. Tras más de siete décadas bajo el reinado de Isabel II —período durante el cual el agente sirvió ficticiamente a "Su Majestad" en femenino—, el mensaje de Carlos III actualiza el lema clásico al masculino para inaugurar oficialmente la era de Pattinson al servicio del actual monarca.
Con el respaldo institucional de la realeza y una primera fotografía oficial que ya despertó el fervor de los fanáticos, el séptimo James Bond de la historia comienza su misión con el aval más alto del Reino Unido.
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