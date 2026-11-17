Chato Prada, Pilar Smith y un inesperado rumor que sacudió a las redes sociales
Un posteo de Ángel de Brito despertó todo tipo de especulaciones y puso a las dos figuras del espectáculo en el centro de la escena.
La separación de Pablo “Chato” Prada y Lourdes Sánchez, después de dieciséis años de relación, sigue dando que hablar. Mientras la bailarina habría comenzado una nueva historia sentimental, la situación amorosa del productor también despertó curiosidad y en las últimas horas surgió una versión inesperada.
El encargado de instalar el tema fue Ángel de Brito, quien compartió una publicación que sorprendió a sus seguidores y abrió la puerta a distintas interpretaciones. El nombre que apareció junto al del histórico productor de televisión fue el de una reconocida periodista.
El posteo que encendió las especulaciones
A través de su cuenta de X (ex Twitter), el conductor de LAM escribió: “Romance confirmado”, acompañado por una fotografía del Chato Prada junto a Pilar Smith. La publicación no pasó inadvertida y rápidamente generó repercusiones entre los usuarios.
La posibilidad de un vínculo entre ambos llamó la atención, especialmente porque la periodista también habría atravesado recientemente una ruptura sentimental. Sin embargo, por el momento no hubo confirmaciones de los protagonistas sobre un eventual acercamiento.
Las reacciones fueron diversas. Mientras algunos usuarios celebraron la supuesta pareja, otros pusieron en duda la información y hasta plantearon que la imagen podría haber sido generada con inteligencia artificial. “Nah, es chiste, ¿no?”, comentó una internauta.
La versión también despertó comentarios por las recientes declaraciones del productor, quien había expresado que Lourdes Sánchez seguía siendo el amor de su vida. De todos modos, el posteo de De Brito volvió a poner su vida privada bajo la lupa.
Por ahora, el supuesto romance entre el Chato Prada y Pilar Smith permanece en el terreno de las especulaciones. Resta saber si alguno de los dos saldrá a aclarar qué hay detrás de la imagen que revolucionó las redes.
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