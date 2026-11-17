La versión también despertó comentarios por las recientes declaraciones del productor, quien había expresado que Lourdes Sánchez seguía siendo el amor de su vida. De todos modos, el posteo de De Brito volvió a poner su vida privada bajo la lupa.

Por ahora, el supuesto romance entre el Chato Prada y Pilar Smith permanece en el terreno de las especulaciones. Resta saber si alguno de los dos saldrá a aclarar qué hay detrás de la imagen que revolucionó las redes.