Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk y los demás integrantes del equipo protagonizan una aventura marcada por los sacrificios, la amistad y la esperanza de recuperar a sus seres queridos.

La principal novedad de esta edición es la incorporación de un adelanto exclusivo de Avengers: Doomsday, la película que presentará una nueva amenaza para los héroes de Marvel.

Reparto de Avengers: Endgame Encore

La película reúne a algunas de las estrellas más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel, quienes interpretan a los personajes que protagonizaron la Saga del Infinito.

Entre los principales integrantes del reparto se encuentran:

Robert Downey Jr. como Tony Stark / Iron Man.

Chris Evans como Steve Rogers / Capitán América.

Chris Hemsworth como Thor.

Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk.

Scarlett Johansson como Natasha Romanoff / Viuda Negra.

Jeremy Renner como Clint Barton / Hawkeye.

Paul Rudd como Scott Lang / Ant-Man.

Brie Larson como Carol Danvers / Capitana Marvel.

Josh Brolin como Thanos.

La película original fue dirigida por Anthony y Joe Russo, quienes estuvieron al frente de uno de los mayores éxitos comerciales de Marvel Studios.

Trailer de Avengers: Endgame Encore