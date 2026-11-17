Disney+: el estreno de una de las películas más exitosas del universo Marvel está por llegar a la plataforma
La producción recupera la batalla definitiva contra Thanos e incorpora contenido exclusivo que anticipa el futuro del universo cinematográfico.
Disney+ anunció la llegada de una edición especial de la exitosa película de Marvel Studios que conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo. La producción vuelve a poner en primer plano a los superhéroes más reconocidos de la franquicia.
Esta nueva versión estará disponible en la plataforma desde el 13 de noviembre de 2026 y contará con material adicional relacionado con Avengers: Doomsday, la próxima gran producción del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).
Estrenada originalmente en 2019, se convirtió en un fenómeno mundial gracias a su historia, sus efectos especiales y el desenlace de una de las sagas más importantes del cine de superhéroes.
De qué trata Avengers: Endgame Encore
Avengers: Endgame Encore recupera la historia de los Vengadores después de los devastadores acontecimientos de Avengers: Infinity War, cuando Thanos consigue eliminar a la mitad de los seres vivos del universo.
Los superhéroes sobrevivientes deben enfrentar las consecuencias de aquella derrota y encontrar una manera de revertir lo sucedido. Para lograrlo, deberán unir nuevamente sus fuerzas y emprender una misión que pondrá en riesgo sus propias vidas.
Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk y los demás integrantes del equipo protagonizan una aventura marcada por los sacrificios, la amistad y la esperanza de recuperar a sus seres queridos.
La principal novedad de esta edición es la incorporación de un adelanto exclusivo de Avengers: Doomsday, la película que presentará una nueva amenaza para los héroes de Marvel.
Reparto de Avengers: Endgame Encore
La película reúne a algunas de las estrellas más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel, quienes interpretan a los personajes que protagonizaron la Saga del Infinito.
Entre los principales integrantes del reparto se encuentran:
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Robert Downey Jr. como Tony Stark / Iron Man.
Chris Evans como Steve Rogers / Capitán América.
Chris Hemsworth como Thor.
Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk.
Scarlett Johansson como Natasha Romanoff / Viuda Negra.
Jeremy Renner como Clint Barton / Hawkeye.
Paul Rudd como Scott Lang / Ant-Man.
Brie Larson como Carol Danvers / Capitana Marvel.
Josh Brolin como Thanos.
La película original fue dirigida por Anthony y Joe Russo, quienes estuvieron al frente de uno de los mayores éxitos comerciales de Marvel Studios.
Trailer de Avengers: Endgame Encore
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