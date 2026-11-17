Visiblemente indignado, Pérez apuntó le exigió explicaciones públicas por su mirada sobre la ciudad peruana. “Hay un descerebrado que se llama Nelson Castro y es argentino, que ha venido a mirar las miserias supuestamente de Chiclayo. Acaba de hablar algo horrible, algo que nosotros cuando vamos a Argentina no lo hacemos, pudiendo haberlo hecho. Señor, usted tiene la imperiosa necesidad de venir a hablar con nosotros y decirnos qué dificultad tiene usted con Chiclayo”.

En esa línea, el gobernador defendió el trabajo cotidiano de los locales -en referencia a los comentarios previos sobre los mototaxis- y lanzó una dura acusación contra Castro. “Una mototaxi la usan ciudadanos para trabajar, no lo hacen ellos utilizando un micro para hablar mal de alguien y llevarse la plata en base a difamaciones y calumnias, que probablemente usted lo haga. La gente prefiere llevarse el dinero de manera digna, no como usted”, disparó Pérez.

El malestar en Perú se originó durante una transmisión en vivo de TN junto a Jonatan Viale. Desde las calles de Chiclayo, Castro realizó una descripción sobre la infraestructura y la situación socioeconómica del lugar que rápidamente fue interpretada como despectiva por la población y las autoridades locales.

“Mirá lo que es esto: calles de tierra, mugre, todas casas a medio terminar, mal hechas, humilde. Todo un lugar de subsistencia y ciudad precaria realmente. Con gente encantadora que te abren las puertas de la casa y te invitan a comer, te dan lo que no tienen, pero viven así”, había señalado el periodista al aire.