Fuerte exabrupto de un gobernador peruano contra Nelson Castro por su descripción de Chiclayo
La cobertura que realizó Nelson Castro de la visita del papa León XIV a Perú generó una fuerte controversia. También apuntaron contra Mercedes Ninci.
Tras su paso por Perú en el marco de su gira latinoamericana que también lo llevó a Uruguay y la Argentina, el papa León XIV regresó este martes a Roma. A lo largo de su maratónica gira, el Sumo Pontífice se reunió con millones de fieles y llamó, entre otras cosas, a no rendirse ante el imperio de los algoritmos que radicalizan posturas y fogonean la violencia.
A pesar de este llamado a la unidad y respeto, el gobernador de la localidad peruana de Lambayeque, Jorge Pérez, esperó a que el Papa dejé el país y la emprendió con dureza contra el periodista argentino Nelson Castro que encabezó al cobertura del paso del Sumo Pontífice por ese país para TN.
Así, la cobertura periodística de algunos medios argentinos en Perú sigue sumando escándalos. Luego de la controversia generada por los comentarios de Mercedes Ninci, ahora quien se convirtió en blanco de todas las críticas fue Nelson Castro.
El gobernador Pérez le salió con los tapones de punta luego de que Castro describiera las condiciones de vida en Chiclayo, lugar donde el Pontífice se desempeñó como obispo entre 2015 y 2023.
Lejos de dejar pasar por alto los dichos del periodista, Pérez salió al cruce con declaraciones explosivas y acusó a Castro de venir a mostrar "miserias" y de lucrar con la difamación.
Visiblemente indignado, Pérez apuntó le exigió explicaciones públicas por su mirada sobre la ciudad peruana. “Hay un descerebrado que se llama Nelson Castro y es argentino, que ha venido a mirar las miserias supuestamente de Chiclayo. Acaba de hablar algo horrible, algo que nosotros cuando vamos a Argentina no lo hacemos, pudiendo haberlo hecho. Señor, usted tiene la imperiosa necesidad de venir a hablar con nosotros y decirnos qué dificultad tiene usted con Chiclayo”.
En esa línea, el gobernador defendió el trabajo cotidiano de los locales -en referencia a los comentarios previos sobre los mototaxis- y lanzó una dura acusación contra Castro. “Una mototaxi la usan ciudadanos para trabajar, no lo hacen ellos utilizando un micro para hablar mal de alguien y llevarse la plata en base a difamaciones y calumnias, que probablemente usted lo haga. La gente prefiere llevarse el dinero de manera digna, no como usted”, disparó Pérez.
El malestar en Perú se originó durante una transmisión en vivo de TN junto a Jonatan Viale. Desde las calles de Chiclayo, Castro realizó una descripción sobre la infraestructura y la situación socioeconómica del lugar que rápidamente fue interpretada como despectiva por la población y las autoridades locales.
“Mirá lo que es esto: calles de tierra, mugre, todas casas a medio terminar, mal hechas, humilde. Todo un lugar de subsistencia y ciudad precaria realmente. Con gente encantadora que te abren las puertas de la casa y te invitan a comer, te dan lo que no tienen, pero viven así”, había señalado el periodista al aire.
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