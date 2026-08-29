El llanto de Flor Vigna en la casa de los famosos México: el temor por sus padres

Visiblemente quebrada ante las cámaras, la bailarina recordó los años de escasez económica pero también de fuerte cohesión familiar. “Cuando éramos chicos no sobraba el dinero, pero abundaban la salud y la unión”, contó con la voz entrecortada. Sin embargo, el tiempo trajo el quiebre: la separación de sus progenitores, problemas de salud y la disolución de aquel vínculo sólido. “Me gustaría volver a ese momento, donde había mucha salud y mucha unión y congelarlo y que mis papás sean eternos. Hoy lo que más miedo tengo es que no estén”, confesó. "De tanto trabajar, mis papás se separaron": desde "La Casa de los Famosos México", "Flor" Vigna recordó que, cuando era "chiquita", no tenía "dinero", lo que rompió "la unión" en su familia, y se quebró.