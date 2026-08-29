El llanto de Flor Vigna en la casa de los famosos México: el temor por sus padres
La actriz argentina se quebró al rememorar su niñez y confesó su angustia más íntima: la posible pérdida de sus progenitores.
La participación de Flor Vigna en La Casa de los Famosos México atraviesa su momento más sensible. El encierro, las diferencias con sus compañeros y la presión del juego dispararon un recuerdo que la actriz llevaba muy dentro: su infancia junto a sus padres, Miguel y Viviana.
Visiblemente quebrada ante las cámaras, la bailarina recordó los años de escasez económica pero también de fuerte cohesión familiar. “Cuando éramos chicos no sobraba el dinero, pero abundaban la salud y la unión”, contó con la voz entrecortada. Sin embargo, el tiempo trajo el quiebre: la separación de sus progenitores, problemas de salud y la disolución de aquel vínculo sólido. “Me gustaría volver a ese momento, donde había mucha salud y mucha unión y congelarlo y que mis papás sean eternos. Hoy lo que más miedo tengo es que no estén”, confesó. "De tanto trabajar, mis papás se separaron": desde "La Casa de los Famosos México", "Flor" Vigna recordó que, cuando era "chiquita", no tenía "dinero", lo que rompió "la unión" en su familia, y se quebró.
El programa reforzó ese instante con la canción Mamá y papá, compuesta por ella misma, mientras se sucedían imágenes de su niñez. La letra refleja el sacrificio de sus padres: “Se rompieron noche y día para darle un plato de comida” y “cómo quisiera poder congelar el tiempo”. El deseo se repite al cierre: “Hoy le pedí al cielo que sean eternos”.
Más allá de su fortaleza física —demostrada en realities como Combate o Supernova 2026—, Vigna enfrenta ahora un desafío emocional inédito. La distancia geográfica y el paso del tiempo se convirtieron en sus adversarios más duros. El llanto no fue solo nostalgia, sino el reflejo de un miedo que el aislamiento potenció: que sus padres no estén cuando ella regrese. Sin artificios ni dramatismo forzado, la actriz mostró una fragilidad que pocas veces expuso en pantalla, y que hoy resuena con más fuerza que cualquier conflicto interno del reality.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario