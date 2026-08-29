Macarena Paz pidió una oración por la salud de su hija Abril: "La nueva esperanza"
La actriz contó que su hija tiene una cardiopatía congénita asociada al síndrome de Charge y reveló que el próximo control podría ser determinante.
Macarena Paz volvió a compartir con sus seguidores un momento de profunda preocupación por la salud de su hija Abril, fruto de su relación con el músico Rodrigo Pérez. La niña nació en febrero de 2022 y, poco después, fue diagnosticada con síndrome de Charge, una condición genética poco frecuente que puede afectar diferentes órganos y funciones del organismo.
En esta oportunidad, la actriz decidió hablar sobre una de las manifestaciones que presenta la pequeña y que requiere controles médicos periódicos. A través de sus redes sociales, explicó que Abril tiene una cardiopatía congénita conocida como comunicación interauricular y contó cómo atraviesa la familia la espera ante cada evaluación.
La esperanza de que el corazón de Abril se cierre solo
Según relató Paz, cuando Abril nació los médicos les informaron que una de las consecuencias del síndrome que le habían detectado era una abertura en el corazón. “Se llama CIA. Comunicación interauricular. Es una partecita del corazón que no cerró del todo”, explicó.
La actriz señaló que, hasta el momento, la situación se mantuvo controlada y que los especialistas les habían indicado que esa abertura podía cerrarse de manera espontánea. Sin embargo, también les advirtieron que, si eso no sucedía, eventualmente podría ser necesaria una intervención para prevenir futuras complicaciones.
Por eso, cada seis meses la familia vuelve al consultorio para realizar un nuevo control. Para Paz, cada cita médica representa también una oportunidad para recibir la noticia que espera desde hace años: “Cada 6 meses voy con una fe renovada y con todas mis fuerzas rezo e imagino que esta vez sí escucharíamos a la cardióloga decir ‘¡se cerró solito!’. ‘Esto es un milagro’”.
Pero esa confirmación todavía no llegó. Con una nueva consulta prevista para septiembre, la actriz reconoció que la posibilidad de una intervención comenzó a sentirse más próxima y decidió transformar su preocupación en un pedido colectivo de fe.
“El 8 de septiembre tenemos LA NUEVA CONSULTA y con ella LA NUEVA ESPERANZA SE ASOMA”, escribió Paz, dejando en claro la expectativa con la que espera ese día.
La actriz explicó además que eligió hacer pública su situación porque sintió que podía acompañarse de las oraciones de otras personas: “Pensé que mi fe podía ser expandida, que podía compartirla con otros. Con muchas personas que oren por lo mismo”.
A partir de allí, invitó a sus seguidores a rezar diariamente por la salud de Abril y compartió una oración específica para quienes quisieran acompañarla: “Acá estoy, pidiendo que oren conmigo”.
Luego propuso repetir una frase centrada en el deseo de que la pequeña pueda evitar una intervención: “‘Señor, si es posible, permití que el corazón de Abril sane solito, sin intervención y esté llena de buena salud’”.
Finalmente, cerró su mensaje con una breve entrega de ese deseo a su fe: “Jesús, pongo este deseo en tus manos”.
El pedido de Macarena se suma a otros momentos en los que habló públicamente sobre el camino que comenzó a transitar junto a su hija desde su nacimiento. Abril nació el 16 de febrero de 2022 y permaneció internada en neonatología durante sus primeros días de vida. Con el tiempo, la actriz contó que los estudios habían permitido detectar el síndrome de Charge, una condición genética poco frecuente que puede involucrar diferentes sistemas del organismo.
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