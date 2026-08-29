Macarena Paz pidió una oración por la salud de su hija Abril: "La nueva esperanza"

Pero esa confirmación todavía no llegó. Con una nueva consulta prevista para septiembre, la actriz reconoció que la posibilidad de una intervención comenzó a sentirse más próxima y decidió transformar su preocupación en un pedido colectivo de fe.

“El 8 de septiembre tenemos LA NUEVA CONSULTA y con ella LA NUEVA ESPERANZA SE ASOMA”, escribió Paz, dejando en claro la expectativa con la que espera ese día.

La actriz explicó además que eligió hacer pública su situación porque sintió que podía acompañarse de las oraciones de otras personas: “Pensé que mi fe podía ser expandida, que podía compartirla con otros. Con muchas personas que oren por lo mismo”.

A partir de allí, invitó a sus seguidores a rezar diariamente por la salud de Abril y compartió una oración específica para quienes quisieran acompañarla: “Acá estoy, pidiendo que oren conmigo”.

Luego propuso repetir una frase centrada en el deseo de que la pequeña pueda evitar una intervención: “‘Señor, si es posible, permití que el corazón de Abril sane solito, sin intervención y esté llena de buena salud’”.

Finalmente, cerró su mensaje con una breve entrega de ese deseo a su fe: “Jesús, pongo este deseo en tus manos”.

El pedido de Macarena se suma a otros momentos en los que habló públicamente sobre el camino que comenzó a transitar junto a su hija desde su nacimiento. Abril nació el 16 de febrero de 2022 y permaneció internada en neonatología durante sus primeros días de vida. Con el tiempo, la actriz contó que los estudios habían permitido detectar el síndrome de Charge, una condición genética poco frecuente que puede involucrar diferentes sistemas del organismo.