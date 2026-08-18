Qué dijo Nico Occhiato sobre el supuesto coqueteo de Cande Ruggeri a Flor Vigna
Nico Occhiato habló con Ángel de Brito tras la confesión de Flor Vigna y reaccionó al recordar el episodio que involucró a Cande Ruggeri.
Una inesperada revelación de Flor Vigna volvió a poner en escena a Nico Occhiato y Cande Ruggeri. La actriz recordó durante su participación en La Casa de los Famosos México una situación que, según contó, habría ocurrido mientras mantenía una relación con el conductor.
De acuerdo con el relato de Vigna, todo sucedió durante un viaje laboral que realizó junto a Occhiato. La actriz aseguró que Ruggeri habría intentado acercarse al conductor y que luego él mismo le habría contado lo ocurrido.
“Candela me tiró onda todo el viaje. En un momento se me metió en la cama y me dijo ‘ya fue’”, aseguró Vigna.
Los dichos generaron repercusión y Ángel de Brito decidió consultar directamente a Occhiato. El periodista contó en Ángel Responde que se comunicó con el conductor para preguntarle por aquella situación y luego mostró el mensaje que recibió.
“Jajaja no lo puedo creer, yo tenía 19 años y eso pasó hace 15. Ni me acuerdo lo que está contando, jajaja, una locura”, respondió Occhiato.
Mientras tanto, Cande Ruggeri también decidió referirse públicamente a la situación. La influencer utilizó sus redes sociales para negar que los hechos hayan ocurrido de la manera en que fueron contados. “Se están diciendo muchas mentiras que no pasaron así", afirmó.
Ruggeri también rechazó haber intentado seducir a Occhiato y fue contundente al explicar su postura: “Yo soy una mujer con muchísimos valores, jamás me metería en la cama de un hombre casado, con novia, nunca lo hice ni lo voy a hacer. Las cosas no fueron así”.
Además, aclaró cómo se había organizado el alojamiento durante aquel viaje y aseguró que compartió habitación con otra persona: “Yo me fui de viaje con Manuela, con Nico y yo compartí habitación con Manuela”.
Por último, la influencer volvió a negar las acusaciones y sostuvo: “Estas cosas que están diciendo son totalmente falsas. Desmiento absolutamente todo”.
Ruggeri explicó que decidió salir a aclararlo por su entorno familiar y concluyó: “Necesito aclararlo por respeto a mi familia, a mi marido, a mi hija”.
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