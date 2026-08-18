Qué dijo Nico Occhiato sobre el supuesto coqueteo de Cande Ruggeri a Flor Vigna

Mientras tanto, Cande Ruggeri también decidió referirse públicamente a la situación. La influencer utilizó sus redes sociales para negar que los hechos hayan ocurrido de la manera en que fueron contados. “Se están diciendo muchas mentiras que no pasaron así", afirmó.

Ruggeri también rechazó haber intentado seducir a Occhiato y fue contundente al explicar su postura: “Yo soy una mujer con muchísimos valores, jamás me metería en la cama de un hombre casado, con novia, nunca lo hice ni lo voy a hacer. Las cosas no fueron así”.

Además, aclaró cómo se había organizado el alojamiento durante aquel viaje y aseguró que compartió habitación con otra persona: “Yo me fui de viaje con Manuela, con Nico y yo compartí habitación con Manuela”.

Por último, la influencer volvió a negar las acusaciones y sostuvo: “Estas cosas que están diciendo son totalmente falsas. Desmiento absolutamente todo”.

Ruggeri explicó que decidió salir a aclararlo por su entorno familiar y concluyó: “Necesito aclararlo por respeto a mi familia, a mi marido, a mi hija”.