La inesperada revelación sobre los primeros años de Tini Stoessel que vuelve a poner a su familia en el centro

En la mesa de Ángel Responde, los dichos de Arias derivaron en una discusión sobre lo que puede significar para una persona adulta cuestionar o alejarse de una estructura familiar que estuvo ligada durante años a su vida personal y profesional.

Romina Scalora planteó que esa ruptura podría ser especialmente difícil para Tini: “Muchos dicen que ella es cómoda, pero debe ser muy duro para ella porque está educada en un tipo de familia muy particular; esto debe ser una ruptura de una forma de ser hija”.

Ángel de Brito, en tanto, puso el foco en el impacto emocional que podría tener la situación para la artista. “Imaginate la decepción para esa hija, le cambió el mundo”, expresó.

Así, mientras el conflicto familiar continúa generando versiones y especulaciones, el recuerdo de Ronnie Arias volvió a instalar una pregunta sobre cómo fueron realmente los primeros años de Tini detrás de la enorme exposición que alcanzó desde muy joven.