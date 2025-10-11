El mal momento que Paula Bernini está pasando con su familia: qué le sucede

Según reveló Paula, un individuo aún no identificado habría plagiado el producto, utilizando la misma matriz, envase y diseño que su papá creó años atrás.

"Fue un hombre que entró varias veces a la empresa de mi papá y se llevó el vasito para copiarlo", aseguró la conductora, indignada.

En ese sentido, la periodista denunció públicamente que el plagio es muy evidente: "Frutitas se llama la ensalada de frutas que hace mi papá. Él hizo el diseño de la letra, el logo y el envase. Ahora resulta que alguien decidió hacer la misma ensalada de frutas. Le robó la matriz a mi papá”.

Bernini contó además que hasta probó uno de los productos de la marca que habría plagiado a su padre: "Es de tan mala calidad que a mi papá le preocupa porque le juega en contra. Está rastreando desde hace tres días de dónde vienen las ensaladas. El enojo y la preocupación son grandes".

La conductora contó que ese mensaje la impactó profundamente. “Mi papá no usa redes sociales. Verlo grabando un video para avisarles a sus clientes me estrujó el corazón. Ahí entendí lo que le estaba pasando por dentro”, confesó.

Bernini anticipó que la familia presentará una denuncia formal y viajará a Córdoba para reclamar la matriz original, que sospechan fue vendida o filtrada por alguien con acceso al proceso de producción. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, porque ver a mi papá sufrir me angustia. Voy a acompañarlo en todo. Alguien le vendió la matriz a este hombre, que incluso había estado dentro de la fábrica para sacar información”, sostuvo.

Además, la periodista aprovechó su descargo para solidarizarse con otros emprendedores que atraviesan situaciones similares. Su mensaje, que rápidamente se viralizó, conmovió a miles de usuarios que destacaron la pasión y el compromiso familiar detrás del emprendimiento. “Es parte de nuestra historia”, escribió Paula en una de sus historias, dejando en claro que la pelea recién empieza, pero que la motivación no es económica, sino emocional: defender el legado de su padre y el valor del trabajo honesto.