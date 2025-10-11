Jared Leto probó un mate durante la promoción de una película y se hizo viral

Jared leto mate

Con una gran sonrisa en su rostro, Leto extendió una de sus manos para recibir el presente y exclamó, divertido: "¡Dame un pequeño sorbo de eso, amigo!".

Sorprendido por el interés de Jared en tomar mate, el entrevistador le consultó para asegurarse: "¿Querés uno?".

" Si, hagámoslo! ¡Vamos!", le confirmó el actor, mientras sostenía el mate que le había sido entregado para que el joven colocara un poco de yerba y agua en su interior.

Segundos después, el entrevistador le explicó que la infusión sería amarga y aclaró que, en Argentina, normalmente se consume sin azúcar.

"Eso está perfecto. Solo voy a tomar un poco... ¡Aquí vamos, amigo!", respondió Leto, relajado, mientras colocaba la bombilla en el mate antes de probarlo.

Atento a las expresiones de Jared mientras lo degustaba, el entrevistador quiso saber cuál era el veredicto del actor: "¿Y? ¿Qué opinas?".

"¿La verdad? está muy, muy bueno", aseguró Jared, satisfecho y fascinado con el mate.

En esta misma línea, con un tono divertido, el actor deslizó: "Si tomo un sorbo más de esto, voy a necesitar hacer entrevistas por el resto de la noche...como 24 horas de entrevistas", dejando entrever su fanatismo por la típica infusión argentina.

No fue hasta ese momento que el cantante de 30 Seconds To Mars se percató que no le había ofrecido probar un mate al director de Atron: Ares y al darse cuenta, le preguntó: "¿Querés uno?".

No obstante, Joachim Rønning optó por abstenerse de degustar la infusión en el transcurso de la entrevista: "No, gracias. Estoy bien".

La reacción del director no pasó desapercibida para el entrevistador y Jared Leto, provocando que ambos estallaran en risas ante su negativa.

Luego, Jared Leto elogió la escena musical nacional, destacando su valor cultural y su capacidad de representar la identidad del país: "¡Tienen una gran música allá!".

"Argentina, en general, es un gran lugar", enfatizó el actor que, en su nueva película, interpretará a Ares, un avanzado programa de inteligencia artificial enviado al mundo humano con una peligrosa misión.