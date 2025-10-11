Netflix: la producción turca considerada como la más vista de la historia

De qué trata "Amores cruzados"

"Amores cruzados" nos presenta una historia que te atrapa desde el primer capítulo. De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix, la trama se centra en dos empresarios apasionados por los coches que cruzan sus vidas con una pediatra idealista. Este encuentro genera un cambio radical en todos ellos, desatando amores y conflictos que serán el eje de la serie.