Netflix: la película protagonizada por Gal Gadot que supo ser una de las mejores de la plataforma

Estrenada en 2021 y dirigida por Rawson Marshall Thurber, la historia sigue a Sarah Black, una experta ladrona de arte tan encantadora como peligrosa, que se ve envuelta en un juego de persecuciones y traiciones con un agente de la Interpol y un hábil estafador. Con ritmo vertiginoso y una trama cargada de giros, esta película de Netflix se convirtió en una de las más vistas y comentadas a nivel mundial.