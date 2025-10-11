Netflix: la película protagonizada por Gal Gadot que supo ser una de las mejores de la plataforma
La película de Netflix rompió un récord inesperado y esconde curiosidades que la convierten en una de las más llamativas del catálogo.
Entre las producciones más destacadas del catálogo de Netflix, Alerta Roja se lleva todos los aplausos. Esta película combina acción, humor y suspenso, ofreciendo un espectáculo visual protagonizado por Gal Gadot, Ryan Reynolds y Dwayne Johnson, tres figuras que garantizan entretenimiento puro.
Estrenada en 2021 y dirigida por Rawson Marshall Thurber, la historia sigue a Sarah Black, una experta ladrona de arte tan encantadora como peligrosa, que se ve envuelta en un juego de persecuciones y traiciones con un agente de la Interpol y un hábil estafador. Con ritmo vertiginoso y una trama cargada de giros, esta película de Netflix se convirtió en una de las más vistas y comentadas a nivel mundial.
Alerta Roja, la película más cara de Netflix, tuvo un presupuesto de 200 millones de dólares. Sus protagonistas, Gal Gadot, Ryan Reynolds y Dwayne Johnson, cobraron 20 millones cada uno. Además, incluye un curioso código QR que lleva a un video de tomas falsas en el minuto 51:16.
De qué se trata "Alerta Roja"
La película de Netflix sigue la historia de Sarah Black (Gal Gadot), una brillante y audaz ladrona de arte buscada por John Hartley (Dwayne Johnson), un agente de la Interpol decidido a capturarla. Para lograrlo, Hartley se ve obligado a formar una alianza inesperada con Nolan Booth (Ryan Reynolds), un carismático ladrón de fama mundial.
Lo que comienza como una persecución termina convirtiéndose en una aventura llena de engaños, humor y acción. Con su trío estelar y una trama dinámica, esta producción de Netflix se consagró como una de las más populares de la plataforma.
Reparto de "Alerta Roja"
- Gal Gadot (Sarah Black)
- Dwayne Johnson (John Hartley)
- Ryan Reynolds (Nolan Booth)
- Ritu Arya (Urvashi Das)
- Chris Diamantopoulos (Sotto Voce)
- Ivan Mbakop (Tambwe)
- Vincenzo Amato (director Gallo)
Trailer de "Alerta Roja"
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario