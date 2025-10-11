Marcelo Tinelli compartió por redes sociales su nuevo tratamiento estético: qué se hizo

Si bien Tinelli compartió el momento de manera distendida y con humor, las redes sociales no tuvieron piedad. Los usuarios de X (ex Twitter) y TikTok comenzaron a llenar los comentarios con burlas y críticas sobre su aspecto.

“Ya no le queda una expresión original”, escribió un usuario. “Parece un filtro de Instagram en persona”, ironizó otro. Algunos también recordaron sus retoques anteriores: “Marcelo tiene más mantenimiento que una Ferrari”.

tinelli tratamiento estetico2

Marcelo Tinelli se reconcilió con Milett Figueroa a días de anunciar la separación: “Tuve un impulso”

A una semana de haber confirmado la separación, Marcelo Tinelli anunció su reconciliación con Milett Figueroa. En diálogo con Puro Show (Eltrece), el conductor reconoció que se apresuró a blanquear la ruptura.

“¿Y con Milett, qué onda? Porque dijiste, no sé si arrepentido, pero que te habías confundido un poco en el descargo“, le pregunto el cronista. ”Fue un impulso mío con base en decir algo, por lo laboral terminé diciendo algo que no tenía que ver con lo personal... Entonces aceptar eso no está mal“, se sinceró el presentador hace diez días.

En el marco de la ceremonia de los Martín Fierro, el periodista señaló que la modelo aseguró que otra vez “estaban hablando”. Al escucharlo, “El Cabezón” afirmó: “Nosotros seguimos en pareja y estamos bien. Yo me siento muy bien y ella también”.

"Obvio que yo expuse una situación que era más laboral y me parece que era algo que no tendría que haberlo hecho y pasó. Puede pasar”, agregó.

Con evidente fastidio, contestó a quienes sostienen que su vínculo con Milett es por conveniencia. “Desde que nosotros estamos juntos siempre hemos hecho todo, según otro, por interés, siempre... Por el reality, por el programa o por el Cantando. Uno siempre está interesado en otro por la pantalla, o porque le daba los besos en pantalla por tal cosa, que ella me humillaba a mí, que yo a ella. Todos los comentarios siempre han sido así, o de interés o de humillación”, subrayó.

Por último, cuando le consultaron a Marcelo si le incomodaba que pusieran en duda la autenticidad de su relación, respondió: “No, ¿por qué me va a molestar? Lo vienen diciendo hace 200 años. La duda alberga en quién lo dice“.