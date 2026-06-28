Qué día cae nieve en Buenos Aires: semana con frío polar, temperaturas bajo cero y alerta por heladas
Las proyecciones de los modelos meteorológicos más avanzados encendieron las alarmas y despertaron la ilusión de miles de bonaerenses con la vuelta de la nieve.
El frío extremo no llegará solo la provincia de Buenos Aires: las condiciones para que la caída de nieve, el fenómeno más helado y estético del invierno, se haga realidad en suelo bonaerense están prácticamente servidas, transformando el paisaje habitual de llanuras en un espectáculo digno de la Patagonia, según especialistas.
En los últimos días, los mapas satelitales comenzaron a dibujar una configuración atmosférica que suele verse apenas un puñado de veces cada década. Un corredor de viento directo desde el rincón más austral del planeta avanza sin frenos, amenazando con quebrar todos los registros térmico.
Los especialistas miran con asombro cómo los niveles de humedad y las temperaturas en las capas medias de la atmósfera se alinean de una forma muy particular, abriendo la puerta a un escenario mágico y sumamente inusual para los habitantes de la provincia.
En tanto, la expectativa es total. En las redes sociales y los centros de monitoreo, los meteorólogos siguen el minuto a minuto de las actualizaciones de los radares.
¿Dónde y cuándo caerá nieve en Buenos Aires?
Detrás de este misterio climático se encuentra un pronóstico concreto. Según reveló el ingeniero Eduardo Rollero en sus redes sociales, basándose en los mapas especializados del modelo americano GFS de la agencia NOAA, los primeros días de julio traerán una ola de frío polar imponente con fuertes heladas y probabilidades firmes de nieve para los días jueves 2 y viernes 3 de julio.
La zona señalada para este histórico evento es el sur bonaerense y toda la región serrana del interior de la provincia de Buenos Aires, un fenómeno que acompañará al manto blanco que también cubrirá la Patagonia y el área cordillerana.
El pronóstico del SMN para las zonas bonaerenses en las que puede llegar la nieve
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya refleja en sus planillas el rigor de este pulso polar para las localidades de Sierra de la Ventana, Tornquist y Villa Ventana, configurando el escenario ideal para el combo de agua, frío y altura que requiere la nieve:
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Lunes 29 y Martes 30: Se esperan jornadas con cielo entre parcial y mayormente nublado, con temperaturas mínimas críticas de -2 °C.
Miércoles 1: El cielo continuará cubierto y la mínima se ubicará en los 2 °C, marcando el ingreso del refuerzo de aire polar.
Jueves 2 (El día clave): El termómetro volverá a caer a los 0 °C de mínima, coincidiendo con la ventana temporal donde los mapas internacionales anticipan las precipitaciones en forma de copas de nieve para las cumbres y localidades de la comarca serrana.
- Viernes 3: también señalado por Rollero como posible fecha con nieve, por ahora se presenta con una temperatura de -1 y cielo parcialmente nublado.
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