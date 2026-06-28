Qué día cae nieve en Buenos Aires: semana con frío polar, temperaturas bajo cero y alerta por heladas

La zona señalada para este histórico evento es el sur bonaerense y toda la región serrana del interior de la provincia de Buenos Aires, un fenómeno que acompañará al manto blanco que también cubrirá la Patagonia y el área cordillerana.

image Qué día cae nieve en Buenos Aires, según el ingenierio Eduardo Rollero.

El pronóstico del SMN para las zonas bonaerenses en las que puede llegar la nieve

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya refleja en sus planillas el rigor de este pulso polar para las localidades de Sierra de la Ventana, Tornquist y Villa Ventana, configurando el escenario ideal para el combo de agua, frío y altura que requiere la nieve:

Lunes 29 y Martes 30: Se esperan jornadas con cielo entre parcial y mayormente nublado, con temperaturas mínimas críticas de -2 °C .

Miércoles 1: El cielo continuará cubierto y la mínima se ubicará en los 2 °C , marcando el ingreso del refuerzo de aire polar.

Jueves 2 (El día clave): El termómetro volverá a caer a los 0 °C de mínima, coincidiendo con la ventana temporal donde los mapas internacionales anticipan las precipitaciones en forma de copas de nieve para las cumbres y localidades de la comarca serrana.

Viernes 3: también señalado por Rollero como posible fecha con nieve, por ahora se presenta con una temperatura de -1 y cielo parcialmente nublado.