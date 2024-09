El momento de furia en vivo de Alfredo Casero: elogiaron Cha Cha Cha, estalló y abandonó el móvil

"Pará, pará, guardá los fierros. Ya te banqué que digas 'los tipos que hacen reír'. No te mando a cagar porque está ella. No hubo una mierda que fuera mejor que Cha Cha Cha. Hicieron de todo los putos canales de televisión para que no estuviera Cha Cha Cha", se quejó el Casero mientras iba subiendo el tono.

El humorista hizo un paréntesis a su momento de furia para empezar a retar a los presentes en el móvil, posiblemente porque hablaban detrás suyo.

"Nunca maltratamos una mujer ni la tratamos de trolas. Nunca hicimos algo de lo que no estuviéramos orgulloso. Por eso sigue estando vigente, porque estaba pensando por artistas. Ni somos tipos que hacían reír... y tu generación, que es tan genial, me gustaría que haga algo, porque lo que hace es una cagada", sentenció el actor.

Tras su encendido descargo, que sorprendió por demás al conductor y a la movilera, Casero pareció ofenderse y abandonó la nota en un por demás momento incómodo televisivo.

No es la primera vez que el actor se muestra un tanto violento en televisión. Ente su extenso historial, sin dudas resalta aquella pelea con Luis Majul, por la que se fue del programa a los insultos no sin antes golpear la mesa de un puñetazo.