Esperado regreso: Pity Álvarez anunció finalmente dónde y cuándo volverá a los escenarios

El anuncio marca un nuevo capítulo en el largo camino hacia su regreso formal a los escenarios, un evento que sus seguidores esperan desde hace años. Pity no dio más detalles sobre la banda que lo acompañará, la puesta en escena o la duración del show, pero adelantó que próximamente se informará todo de manera oficial.

Por ahora, la certeza es una sola: su vuelta ya tiene fecha, lugar y una ciudad que se prepara para recibirlo. La expectativa se mantiene intacta, alimentada tanto por el carácter histórico de su figura en el rock nacional como por las idas y vueltas que rodearon esta reaparición.