El picante chiste de Cachete Sierra sobre Pampita que hizo reír a todo MasterChef Celebrity
El actor aprovechó el momento de presentar su plato árabe para lanzar una broma con doble sentido que provocó risas entre los jurados y la audiencia.
Durante la misma gala temática de comida árabe, Agustín “Cachete” Sierra protagonizó uno de los momentos más divertidos de la noche en MasterChef Celebrity. Con su habitual simpatía y timing para el humor, el actor sorprendió al jurado con un comentario inesperado sobre Pampita, en referencia al pan pita que debía preparar como parte del desafío culinario.
La escena no tardó en viralizarse y generó una ola de risas tanto en el estudio como en redes sociales. La consigna de la jornada consistía en elaborar kebabs de cordero acompañados por dips de yogur y pan pita, una receta tradicional que exigía precisión.
Cachete, confiado en su plato, decidió ponerle su toque personal. Cuando Damián Betular le comentó que el pan pita debía ser hueco “para poder meterle todo adentro”, el actor no dudó en aprovechar la oportunidad para lanzar una ocurrencia pícara: “Esa no me la tiraste cuando pasaste... La conozco a Carolina hasta ahí”, dijo entre risas, aludiendo a Pampita.
La respuesta desató carcajadas inmediatas. Betular intentó mantener la compostura, pero terminó riéndose junto a Germán Martitegui y Donato De Santis, que celebraron la espontaneidad del comentario. Wanda Nara, por su parte, no pudo contener la risa desde su rol de conductora, rematando el momento con una expresión divertida.
Más allá del humor, el plato de Cachete fue bien recibido. Betular destacó el sabor y la textura, aunque señaló algunas fallas técnicas menores. Martitegui valoró su presentación y Donato elogió la combinación de especias. Sin embargo, el chiste del actor eclipsó cualquier análisis gastronómico.
En las redes, los espectadores replicaron el video con comentarios celebrando la naturalidad del momento. Muchos aplaudieron la buena onda entre el jurado y los concursantes, un ingrediente clave en esta temporada del reality. Así, Cachete volvió a demostrar que su carisma trasciende la cocina: incluso en una competencia de alto nivel, sabe cómo hacer reír y ganarse al público con su estilo descontracturado y su humor sin filtro.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario