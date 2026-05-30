Wanda Nara confirmó que estará en la mesa de Mirtha Legrand: "La autorizaron"

“Yo estuve averiguando, está la invitación, están las tratativas y me dijeron que muy pronto”, aseveró el cronista con total certeza. Acto seguido, entusiasmado por el voltaje mediático que adquirirá la emisión, disparó un vaticinio contundente: “Se viene un encuentro picante. Mirtha no le va a dejar pasar una”.

La fisonomía del envío especial ya despierta una enorme expectativa en el público. A diferencia de las habituales cenas que comanda la diva los fines de semana, donde suele nuclear a cuatro o cinco comensales de distintos ámbitos de la actualidad nacional, la producción optó por un formato de entrevista íntima y exclusiva.

Bajo la modalidad de un mano a mano absoluto, la exesposa de Mauro Icardi se someterá al agudo cuestionario de la conductora de 99 años, quien de acuerdo a los trascendidos del ambiente no esquivará ninguno de los tópicos sensibles de la vida de la influencer.