Wanda Nara confirmó que estará en la mesa de Mirtha Legrand: "La autorizaron"
Luego de tanta espera y especulaciones, la empresaria confirmó que Telefe le autorizó sentarse con la Chiqui por primera vez en años.
El universo de la pantalla chica local se prepara para uno de los acontecimientos más electrizantes de la temporada. Wanda Nara estaría completamente decidida a someterse en el corto plazo a una entrevista mano a mano con Mirtha Legrand, rompiendo con un largo periodo de ausencias en el legendario formato de El Trece.
La traba principal que venía postergando este esperado encuentro radicaba en el plano contractual. Desde hace ya varias temporadas, la exconductora de "MasterChef" se erige como una de las máximas exclusividades de la grilla de Telefe, una condición legal que le vedaba de forma estricta la posibilidad de formar parte del staff de invitados en "La Noche de Mirtha".
Pese a los estrictos marcos regulatorios de las empresas de comunicación, existe una máxima ineludible en el ambiente artístico: a la gran diva de los almuerzos es prácticamente imposible plantarle un "no" definitivo. De este modo, tras sucesivas negociaciones y múltiples intentos por parte de los productores del ciclo de espectáculos, la mediática finalmente logró destrabar su situación para formar parte de la velada televisiva y abordar sin filtros cada una de las polémicas que rodean su presente personal y profesional.
Los pormenores de la negociación fueron desvelados por el periodista Guido Záffora durante su intervención en el programa radial "Calabró 107.9", emitido por la señal de El Observador. En dicho espacio, el comunicador arrojó luz sobre el visto bueno que destrabó el conflicto: “Mirtha invitó a Wanda a su mesa y Telefe autorizó esta invitación. Wanda confirma que va a ir a comer a la mesa de Mirtha a solas”.
Para dar mayor sustento a la primicia que sacude el mercado de pases televisivo, el panelista brindó detalles del trasfondo del acuerdo, cuyo puntapié inicial se produjo en el marco de la última entrega de los premios Martín Fierro, espacio donde tuvo la oportunidad de dialogar cara a cara con la protagonista de la noticia.
“Yo estuve averiguando, está la invitación, están las tratativas y me dijeron que muy pronto”, aseveró el cronista con total certeza. Acto seguido, entusiasmado por el voltaje mediático que adquirirá la emisión, disparó un vaticinio contundente: “Se viene un encuentro picante. Mirtha no le va a dejar pasar una”.
La fisonomía del envío especial ya despierta una enorme expectativa en el público. A diferencia de las habituales cenas que comanda la diva los fines de semana, donde suele nuclear a cuatro o cinco comensales de distintos ámbitos de la actualidad nacional, la producción optó por un formato de entrevista íntima y exclusiva.
Bajo la modalidad de un mano a mano absoluto, la exesposa de Mauro Icardi se someterá al agudo cuestionario de la conductora de 99 años, quien de acuerdo a los trascendidos del ambiente no esquivará ninguno de los tópicos sensibles de la vida de la influencer.
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