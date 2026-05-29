Agustín Sierra confirmó su ruptura con Fiorella Giménez: "Lo intentamos mucho"

Aunque evitó ponerle un rótulo definitivo a la situación sentimental, sí reconoció que ambos buscan lo mejor para el otro. “Estamos en un momento difícil. Es lo único que te puedo decir. Los dos queremos lo mejor para cada uno”, señaló.

La angustia de Cachete fue creciendo a medida que avanzaba la charla y el actor terminó quebrándose al hablar del desgaste emocional que atraviesan. “Me pongo mal. Hay tanto amor que uno siempre intenta, pero bueno, después en el día a día las cosas no se dan como uno quiere”, admitió.

Sobre la posibilidad de una reconciliación definitiva, prefirió ser prudente: “No lo sé la verdad. Este momento es medio triste y doloroso, pero no lo sé”.

Embed - CACHETE SIERRA Y FIO GIMÉNEZ, SEPARADOS

Por su parte, Fiorella Giménez ya había dado algunas señales sobre la crisis en sus redes sociales. Días atrás, la bailarina contó en TikTok que ambos estaban atravesando “situaciones complejas” y explicó que habían comenzado a tener citas para intentar reconstruir la relación. Además, reveló que actualmente realiza tratamiento psicológico, algo que también impactó en el presente de la pareja.

La historia entre Cachete Sierra y Fiorella Giménez nació en 2021 durante Bailando por un Sueño: La Academia. Desde entonces atravesaron separaciones, reconciliaciones y distintos intentos por sostener el vínculo, siempre manteniendo el cariño y el respeto mutuo.

Incluso después de una de sus rupturas, el actor había hablado de ella en LAM con enorme afecto: “La quise mucho, la quiero todavía, obviamente. Nosotros nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir”.

En aquella oportunidad también recordó que siempre conservaron una relación cercana y sincera. “Siempre que hablamos fue más sanador aún porque terminamos queriéndonos mucho y amándonos”, aseguró. Y concluyó con una reflexión sobre el final de la relación: “No funcionó por un montón de motivos, quizás más nuestro, pero el recuerdo siempre es el mejor”.