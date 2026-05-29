Agustín Sierra confirmó su ruptura con Fiorella Giménez: "Lo intentamos mucho"
El actor y la bailarina hablaron de su crisis y confesaron que atraviesan un momento sensible tras años de relación.
Agustín Sierra -más conocido como Cachete- atraviesa un delicado momento personal y decidió hablar públicamente sobre la situación sentimental que vive junto a Fiorella Giménez. El actor confirmó que la pareja está pasando por una fuerte crisis y dejó en claro que, pese al amor que todavía existe entre ambos, hoy enfrentan una etapa difícil.
La revelación se dio durante una nota con Sálvese quien pueda (América), donde Cachete se mostró movilizado al referirse al presente de la relación. “Nos queremos mucho”, expresó con visible emoción cuando fue consultado por las versiones de distanciamiento que circulaban desde hacía varias semanas.
La noticia sorprendió especialmente porque la pareja había retomado su relación tiempo atrás, luego de haber atravesado una larga separación.
En julio de 2025 ambos habían confirmado públicamente su reconciliación y hasta habían apostado nuevamente a convivir, convencidos de darle otra oportunidad a la historia de amor que comenzó años atrás.
La palabra de Agustín Sierra tras su separación de Fiorella Giménez
Sin embargo, la convivencia y las distintas situaciones personales terminaron afectando el vínculo. “Estamos en un momento difícil, pero bien, con mucho amor, trabajándolo, hablando... Nos queremos mucho. Lo hemos intentado mucho”, confesó el actor durante la entrevista.
Aunque evitó ponerle un rótulo definitivo a la situación sentimental, sí reconoció que ambos buscan lo mejor para el otro. “Estamos en un momento difícil. Es lo único que te puedo decir. Los dos queremos lo mejor para cada uno”, señaló.
La angustia de Cachete fue creciendo a medida que avanzaba la charla y el actor terminó quebrándose al hablar del desgaste emocional que atraviesan. “Me pongo mal. Hay tanto amor que uno siempre intenta, pero bueno, después en el día a día las cosas no se dan como uno quiere”, admitió.
Sobre la posibilidad de una reconciliación definitiva, prefirió ser prudente: “No lo sé la verdad. Este momento es medio triste y doloroso, pero no lo sé”.
Por su parte, Fiorella Giménez ya había dado algunas señales sobre la crisis en sus redes sociales. Días atrás, la bailarina contó en TikTok que ambos estaban atravesando “situaciones complejas” y explicó que habían comenzado a tener citas para intentar reconstruir la relación. Además, reveló que actualmente realiza tratamiento psicológico, algo que también impactó en el presente de la pareja.
La historia entre Cachete Sierra y Fiorella Giménez nació en 2021 durante Bailando por un Sueño: La Academia. Desde entonces atravesaron separaciones, reconciliaciones y distintos intentos por sostener el vínculo, siempre manteniendo el cariño y el respeto mutuo.
Incluso después de una de sus rupturas, el actor había hablado de ella en LAM con enorme afecto: “La quise mucho, la quiero todavía, obviamente. Nosotros nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir”.
En aquella oportunidad también recordó que siempre conservaron una relación cercana y sincera. “Siempre que hablamos fue más sanador aún porque terminamos queriéndonos mucho y amándonos”, aseguró. Y concluyó con una reflexión sobre el final de la relación: “No funcionó por un montón de motivos, quizás más nuestro, pero el recuerdo siempre es el mejor”.
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