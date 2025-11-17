El picante comentario de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: "¿No hubo un marroquí?"
Un chiste del exfutbolista y expareja de la conductora reavivó especulaciones sobre la vida privada de la rubia y volvió a encender la discusión mediática.
La última emisión de MasterChef Celebrity dejó una escena inesperada que rápidamente escaló en repercusión mediática. Maxi López, participante del certamen, sorprendió en plena competencia al bautizar su plato con el nombre “El marroquí”, un gesto que no quedó en una simple ocurrencia culinaria. La elección, lejos de pasar inadvertida, encendió nuevamente las especulaciones sobre el supuesto vínculo entre Wanda Nara y Achraf Hakimi, futbolista del Paris Saint-Germain (PSG), con quien meses atrás la habían relacionado.
El momento tomó fuerza cuando Maxi, mientras su expareja se acercaba a consultarle sobre la preparación, lanzó la pregunta frontal que hizo estallar el estudio: “¿No hubo un marroquí por ahí?”. Wanda reaccionó con una mezcla de sorpresa e incomodidad y respondió sin rodeos: “Pero Maxi, ¿por qué me pasás facturas si fue todo después de vos?”.
Lejos de quedarse con esa frase, él reforzó su guiño en la entrevista posterior al segmento: “El marroquí, ella sabe de qué hablo”. La secuencia continuó con un ida y vuelta cargado de tensión juguetona. Maxi insistió: “Hubo un marroquí en esa película”, mientras Wanda le retrucó: “No tiene nada que ver con vos, dejá de preguntar y averiguar de mi vida privada”.
Betular, que oficiaba de capitán del equipo, quedó en medio de la escena cuando Wanda lo señaló: “¡Tu cocinero se está distrayendo un montón!”. Pero Maxi encontró allí un espacio para profundizar la broma: “No, porque me dijo que era en honor tuyo el plato”. El remate lo dio él mismo, entre risas y picardía: “¡Marroquí!”.
La referencia no fue casual. Los rumores sobre un acercamiento entre Wanda y Hakimi habían surgido después de la final de la Champions League, cuando circuló la versión de que el futbolista podría haber facilitado vuelo, hotel y entradas para ella. Yanina Latorre había afirmado entonces: “Me dice Diego que parece que está con el marroquí Hakimi”, dando por hecho que alguien del PSG había intervenido en el encuentro. Incluso se viralizó una historia que Wanda publicó celebrando el triunfo del equipo parisino, acompañada del mensaje “Te lo dije”, lo que alimentó aún más las interpretaciones.
En su momento, Wanda negó categóricamente cualquier relación con el jugador y lo reiteró frente a las cámaras: “No me inventen. Me río porque todos los días sale una persona nueva. Hay un montón de nombres y personas que estando solteras se pueden acercar”. También descartó que Hakimi la hubiera invitado a la final o a la fiesta del PSG. La escena del reality, que comenzó como una broma de cocina, terminó reavivando una historia que parecía cerrada, demostrando una vez más que en televisión un comentario suelto puede desatar un torbellino mediático.
