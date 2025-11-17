El picante comentario de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: "¿No hubo un marroquí?"

En su momento, Wanda negó categóricamente cualquier relación con el jugador y lo reiteró frente a las cámaras: “No me inventen. Me río porque todos los días sale una persona nueva. Hay un montón de nombres y personas que estando solteras se pueden acercar”. También descartó que Hakimi la hubiera invitado a la final o a la fiesta del PSG. La escena del reality, que comenzó como una broma de cocina, terminó reavivando una historia que parecía cerrada, demostrando una vez más que en televisión un comentario suelto puede desatar un torbellino mediático.

