El video de la China Suárez con las hijas de Wanda Nara: ¿adónde fueron?
De visita en el país para presentar su nueva serie, la actriz paseó con Francesca a Isabella, las dos niñas que Mauro Icardi tuvo con la conductora.
En su visita a la Argentina, la China Suárez no paró de ser el centro de discordia. Primeramente, trascendió su escándalo con Olga, donde fue rechazada, y con Luzu TV, dado que se bajó de la entrevista que le iba a realizar Diego Leuco porque no era Nico Occhiato quien intervenía en el diálogo.
Lo cierto es que la llegada de la actriz junto a Mauro Icardi no ha sido la más feliz del mundo. Sumado a ello, como suele hacer siempre, Eugenia prácticamente ignoró a toda la prensa de espectáculos que se ha acercado a conversar con ella y hacerle todo tipo de preguntas. Esta actitud es llamativa, ya que la actriz necesita más que nunca promocionar "Hija del fuego: la venganza de la bastarda", la serie que protagoniza y que se estrena este 19 de noviembre en Disney+.
En este sentido, en las últimas horas, el cronista de "A la tarde" (América) se le ha acercado para indagar sobre su paso por la Argentina y la actriz se mostró sobradamente evasiva con el periodista, contestando sólo lo que quería. Por ello, se pudo saber que estará en el programa de Mario Pergolini y que las cosas con el futbolista "están bien".
En medio del móvil, se pudo ver claramente que la China llevaba a Francesca e Isabella de la mano, en lo que pareciera haber terminado en un paseo de shopping. Mirá:
La drástica decisión de la China Suárez con sus redes sociales tras el escándalo con Olga y Luzu TV
Lo que debería haber sido un interesante recorrido por los medios argentinos se convirtió en un tedio luego de que la China fuese rechazada en Olga y decidiera no ir a Luzu TV porque no era Nico Occhiato quien la iba a entrevistar. En medio del caos que significó la aclaración de este confuso episodio, la actriz quedó nuevamente en el ojo de la tormenta, cosechando severas críticas de sus seguidores en redes sociales.
Por esa razón, no dudó en restringir los comentarios en Instagram. En otras palabras, nadie puede comentar por estas horas sus fotos. Claro, Eugenia está harta de que la gente le comente sus posteos con palabras de rechazo, aunque hay que destacar que, muchas veces, es ella misma quien enciende la chispa del enojo en los espectadores.
