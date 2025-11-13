El video de la China Suárez con las hijas de Wanda Nara: ¿adónde fueron?

La drástica decisión de la China Suárez con sus redes sociales tras el escándalo con Olga y Luzu TV

Lo que debería haber sido un interesante recorrido por los medios argentinos se convirtió en un tedio luego de que la China fuese rechazada en Olga y decidiera no ir a Luzu TV porque no era Nico Occhiato quien la iba a entrevistar. En medio del caos que significó la aclaración de este confuso episodio, la actriz quedó nuevamente en el ojo de la tormenta, cosechando severas críticas de sus seguidores en redes sociales.

Por esa razón, no dudó en restringir los comentarios en Instagram. En otras palabras, nadie puede comentar por estas horas sus fotos. Claro, Eugenia está harta de que la gente le comente sus posteos con palabras de rechazo, aunque hay que destacar que, muchas veces, es ella misma quien enciende la chispa del enojo en los espectadores.

china suárez cerró comentarios