Aseguran que Johnny Depp confundió a Wanda Nara con una empleada de limpieza

Según información que trascendió de allegados a la comitiva que acompaña al actor, y que fue filtrada en redes sociales, el protagonista de "Piratas del Caribe" habría pensado que la rubia era una empleada de limpieza. Esta confusión se debería a que Depp había visto a varias operarias de limpieza cuando ingresó a los estudios de Cortá por Lozano, programa al que asistía para una entrevista.