A qué hora dan hoy domingo MasterChef Celebrity y cómo sigue la semana especial de jurados
El reality presentó un desafío apasionante enfrentando a los especialistas en las cocinas y la competencia está cada vez más picante.
La intensidad en las cocinas de MasterChef Celebrity siguen al máximo, y continúa este domingo, luego de que la temporada viviera uno de los momentos más dramático el miércoles con la cuarta gala de eliminación, que resultó en la salida del periodista Luis Ventura de la competencia.
La eliminación del histórico periodista de espectáculos se suma a las previas del tenista Peque Schwartzman, Esteban Mirol y Roña Castro, y a la renuncia de Valu Cervantes y Pablito Lescano.
Durante esta semana, el reality culinario desató un nuevo desafío: enfrentar al jurado en las cocinas. De esta manera, Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis son parte de las pruebas y el público enloqueció con esta medida, por lo que este domingo seguirán atentos lo que ocurra.
¿De qué se trata este desafío?
Los participantes de Masterchef Celebrity fueron desafiados a cocinar divididos en dos equipos, con Donato de Santis o Germán Martitegui, quienes eran los líderes de cada grupo. Para probar los platos, Damián Betular recibió la ayuda de Ariel Rodríguez Palacios y Emmanuel Horvilleur, y juntos tomaron la decisión de qué equipo es el ganador y sube al balcón, pasando directo a la noche de beneficios.
Este domingo, la competencia entre jurados continúa y los participantes deberán seguir al pie de la letra cada una de las indicaciones para cumplir con las expectativas y poder ser los mejores de la noche, lo que les otorgará la posibilidad de continuar en la competencia, al menos una semana más.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este domingo desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
