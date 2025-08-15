El Polaco compartió una foto con su ex y un detalle inesperado sorprendió a los fans de Silvina Luna
El cantante festejó los 12 años de su hija Alma junto a Valeria Aquino, quien llamó la atención por su impactante cambio de look. La foto generó revuelo en las redes sociales.
El Polaco sorprendió a sus seguidores con una publicación cargada de emociones, en la que celebró el cumpleaños número 12 de su hija Alma. Lo que más llamó la atención no solo fue el gesto familiar, sino también la presencia de su ex, Valeria Aquino, quien posó junto a ellos en la imagen. “12 años mi amor. Almita te amo con mi vida”, escribió el cantante en honor a su hija, una de las grandes alegrías de su vida.
La publicación conmovió a muchos de sus seguidores, quienes se sorprendieron al ver lo grande que está la adolescente. Sin embargo, entre los comentarios también se destacaron los de fans de Silvina Luna, quienes se mostraron impactados por el parecido físico de Aquino con la actriz y modelo rosarina, recordada por su paso por Gran Hermano 2.
“No jodan, se parece demasiado a Silvina”, “Qué aire a Sil que tiene”, “Tuve que mirar bien porque es muy parecida a Luna”, “Cuántos creyendo que es Silvina”, “No se puede creer”, “Barby Silenzi se muere si ve esta foto”, fueron algunos de los mensajes que recibió el cantante de cumbia. Tras varios años marcados por conflictos y controversias, parece que hoy reina la armonía entre Ezequiel y su expareja, quienes mantienen una relación cordial centrada en el bienestar de Alma.
Por qué Silvina Luna y El Polaco nunca llegaron al altar
Silvina Luna y El Polaco vivieron una intensa historia de amor, con proyectos de boda y el deseo compartido de formar una familia como broche de oro. Sin embargo, esos planes nunca se concretaron. Una tercera persona se cruzó en el camino y el cantante se dejó llevar, generando una profunda desilusión en la modelo.
Ximena Capristo, quien fue muy cercana a la ex Gran Hermano, confirmó que la responsable del quiebre fue Barby Silenzi, como siempre se sospechó. Además, reveló cómo fue la actitud de la bailarina en ese entonces, con quien El Polaco luego tuvo una hija.
“Barby lo volvía loco al Polaco. Todo el tiempo le mandaba mensajes. Estaba enamorada de él y lo siguió a muerte”, afirmó Capristo. También recordó el consejo que le dio a Luna cuando comenzó la relación: “Yo desde el primer momento le advertí que él no era para ella. Ella fue leal y él un salvaje. La lastimó, le costó muchísimo salir de ahí”.
Tras la infidelidad, Silvina intentó salvar la relación, pero no pudo con el dolor. “Me superó la situación, estoy desilusionada”, expresó en una entrevista en aquel momento.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario