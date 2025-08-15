El Polaco compartió una foto con su ex y un detalle inesperado sorprendió a los fans de Silvina Luna

“Barby lo volvía loco al Polaco. Todo el tiempo le mandaba mensajes. Estaba enamorada de él y lo siguió a muerte”, afirmó Capristo. También recordó el consejo que le dio a Luna cuando comenzó la relación: “Yo desde el primer momento le advertí que él no era para ella. Ella fue leal y él un salvaje. La lastimó, le costó muchísimo salir de ahí”.

Tras la infidelidad, Silvina intentó salvar la relación, pero no pudo con el dolor. “Me superó la situación, estoy desilusionada”, expresó en una entrevista en aquel momento.