Telefe: Lucila "La Tora" Villar, la favorita del canal
Su favoritismo genera tensiones y celos entre otras figuras femeninas del canal. Qué detalles revelaron en Intrusos.
En las últimas emisiones de Intrusos trascendió que Telefe estaría viviendo una situación de tensiones internas entre algunas de sus figuras femeninas, marcada por celos y rivalidades que parecen haberse intensificado en las últimas semanas. Según informaron los panelistas, Lucila "La Tora" Villar se habría consolidado como una de las figuras más mimadas del canal, lo que ha generado incomodidad y comentarios de malestar entre otras conductoras y periodistas del mismo plantel.
Los conflictos habrían comenzado a tomar fuerza cuando se conoció que "La Tora" fue enviada a Miami para cubrir el Mundial de Clubes, lo que provocó que no participara de la última transmisión de la gran final de Gran Hermano 2024. Su reemplazo fue Diego Poggi, también integrante del equipo de Telefe, algo que llamó la atención del público y del mismo canal, y que dejó en evidencia la preferencia que la señal parece tener por Villar en determinadas coberturas y eventos de relevancia.
La situación escaló cuando Sol Pérez se sumó al ciclo El Noticiero de la Gente, junto a Germán Paoloski y Milva Castellini. La reciente madre reemplazó a China Ansa, y anteriormente ese lugar había sido ocupado por Luly Belle, conductora del noticiero de la primera mañana de Telefe. La decisión no habría caído nada bien entre algunas figuras: Luly, según trascendió, se mostró muy afectada al enterarse de que no continuaría de manera fija en ese puesto y habría llorado tras recibir la noticia. Por su parte, Pilar Smith tampoco fue considerada para ocupar la vacante, presuntamente porque la relación con el conductor no era la mejor, lo que sumó más tensión al clima interno del canal.
Hace unos días, Micaela Viciconte fue elegida para reemplazar a Luly durante sus vacaciones, pero los rumores indican que la intención del canal era que fuera "La Tora" quien ocupara ese lugar. Intrusos aseguró que Villar es considerada la favorita dentro de Telefe y que, de manera recurrente, recibe llamados para cubrir distintos puestos y eventos especiales. Esta situación, sumada a la percepción de privilegios hacia su figura, habría generado varias situaciones de incomodidad y celos entre otras conductoras, consolidando una interna que, por el momento, parece lejos de resolverse.
