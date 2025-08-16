Telefe: Lucila "La Tora" Villar, la favorita del canal

La situación escaló cuando Sol Pérez se sumó al ciclo El Noticiero de la Gente, junto a Germán Paoloski y Milva Castellini. La reciente madre reemplazó a China Ansa, y anteriormente ese lugar había sido ocupado por Luly Belle, conductora del noticiero de la primera mañana de Telefe. La decisión no habría caído nada bien entre algunas figuras: Luly, según trascendió, se mostró muy afectada al enterarse de que no continuaría de manera fija en ese puesto y habría llorado tras recibir la noticia. Por su parte, Pilar Smith tampoco fue considerada para ocupar la vacante, presuntamente porque la relación con el conductor no era la mejor, lo que sumó más tensión al clima interno del canal.