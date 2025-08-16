Marixa Balli se quebró en LAM y renunció en vivo: emoción y sorpresa en el panel
Entre lágrimas, la actriz confirmó que era su último programa, dejó mudas a sus compañeras y reveló que necesita un cambio en su vida.
La bailarina y actriz protagonizó un momento inesperado en pleno aire de LAM, cuando sorprendió al equipo y a los televidentes con una decisión que nadie veía venir. Entre lágrimas, confirmó que se trataba de su última participación en el ciclo y descolocó a todos con una despedida cargada de emoción.
Todo ocurrió este viernes, en los minutos finales del programa que conduce Ángel de Brito. El periodista había adelantado que, desde la próxima semana, se sumarán dos nuevas “angelitas” al panel. Pero la gran sorpresa se dio cuando reveló que Marixa Balli estaba transitando su última emisión. El clima cambió de inmediato: la actriz, conmovida, no pudo evitar quebrarse y dejar sin palabras a sus compañeras, que no esperaban semejante noticia.
Apenas escuchó al conductor, Yanina Latorre no ocultó su asombro y lanzó al aire un: “Ay no, ¿en serio?”. Enseguida, Balli, ya al borde del llanto, le respondió a De Brito: “No me hagas llorar. No puedo hablar”. Esa frase marcó el inicio de una despedida donde la emoción superó cualquier intento de contención.
“Tomé la decisión porque hay muchos cambios en mi cabeza, pero estoy muy feliz, muy agradecida”, explicó con esfuerzo, antes de confesar que “venía re bien” evitando las lágrimas, aunque finalmente no pudo sostenerlo y se quebró en vivo. Ángel de Brito no dudó en remarcar que era la primera vez que la veía así en cámara, lo que llevó a Marixa a aclarar con sinceridad: “Amo este programa, amo a todos. Pero nada, necesito un cambio. Ahora empiezo con un nuevo local de Xurama, le puse toda mi energía. Estoy muy agotada. Los voy a extrañar“.
El momento más fuerte llegó con un abrazo en vivo entre Balli y Yanina Latorre, con el estudio aplaudiendo de pie. “Somos amigas desde los 15 años”, destacó la panelista, en medio de la ovación de los presentes. Fue un cierre emotivo que reflejó la huella que Marixa dejó en el ciclo.
Antes de despedirse definitivamente, Balli quiso dejar un mensaje tranquilizador: “Quiero que sepan que estoy genial y me voy feliz, pero la cabeza pide cambios”. Con esas palabras, cerró una etapa televisiva que la tuvo como una de las protagonistas más queridas por el público. Ángel de Brito la despidió con reconocimiento: “Marixa la rompió todo el tiempo que estuvo acá en LAM. Fue un placer trabajar con vos y tenemos que agradecerte”.
