Marixa Balli se quebró en LAM y renunció en vivo: emoción y sorpresa en el panel

“Tomé la decisión porque hay muchos cambios en mi cabeza, pero estoy muy feliz, muy agradecida”, explicó con esfuerzo, antes de confesar que “venía re bien” evitando las lágrimas, aunque finalmente no pudo sostenerlo y se quebró en vivo. Ángel de Brito no dudó en remarcar que era la primera vez que la veía así en cámara, lo que llevó a Marixa a aclarar con sinceridad: “Amo este programa, amo a todos. Pero nada, necesito un cambio. Ahora empiezo con un nuevo local de Xurama, le puse toda mi energía. Estoy muy agotada. Los voy a extrañar“.