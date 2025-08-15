Wanda Nara se refirió a la sorpresiva decisión de L-Gante de bloquearla: "Yo lo quiero un montón"

“Creo que su hija en este momento está en mi casa, son muy amigos nuestros hijos. Ella eligió tomarlo de otra manera, en la intimidad y la acompañó”, comentó, y prefirió no seguir profundizando en el asunto. Cabe recordar que, durante su juventud, Wanda y Evangelina estuvieron enfrentadas, pero con el tiempo y gracias a la amistad de sus hijos, volvieron a acercarse.

También fue consultada sobre el conflicto con la obra social, que habría rechazado una consulta médica de sus hijos. Su respuesta fue contundente: “Mis hijos tienen una mamá que trabaja y que cuando fueron al pediatra era la última vez porque empezaron las clases y necesitaban un chequeo médico y se nos rebotó la obra social, fui y pagué. Entonces, ya está. Cuando uno tiene los recursos, la verdad que se soluciona más rápido“.

Debido a que la separación con Icardi es internacional, muchas pertenencias de sus cinco hijos quedaron entre Milán y Turquía, y, según ella, el futbolista no muestra intención de devolverlas. “Yo me compré casi todo nuevo. Mis hijos crecieron porque la mudanza la espero hace un año. Imagínate que los talles de un año ahora ya no son los mismos. Me gustaría, por ejemplo, tener la copa mía del Bailando, pero bueno. Mi psicólogo me dice: ‘No tendrás la copa del Bailando, pero quién te quita el orgullo de como argentina haberle ganado’”, expresó, en referencia a su triunfo en Ballando con le Stelle, la versión italiana del famoso certamen de baile.

El tema más delicado es el pedido de restitución internacional solicitado por Icardi, quien exige que sus hijas regresen a Estambul, alegando que ese fue su último centro de vida. “No tengo ningún miedo (de perder a las niñas). Mis hijos están totalmente adaptados. Es el segundo año que van a un colegio en Argentina. Están todos los hermanitos que nunca fueron separados en este país y así seguirán“.

Y agregó: “Mis hijas no pueden salir todavía del país y, cuando tenga libre, seguramente que lo primero que haga el papá va a ser venir a verlas. El permiso es recíproco, yo el año pasado grabé para Netflix en México y en mi contrato de Netflix figura viaje con mis hijos, sobre todo con mis hijas mujeres que no están en fútbol como los varones que no pueden faltar a sus equipos. Este año no me pudieron acompañar”, explicó.

A su vez, la rubia también justificó por qué sus hijas no pueden ir a ver a su padre: “Mis hijas van a ir cuando también él me permita que mis hijas viajen. Lamentablemente, se ha pedido la restitución y es por eso que no pueden ir. Si no existiera esa restitución, mis hijas estarían ahí. Yo ofrecí más de veinte destinos para llevar a las niñas. Hay un destino que ofrecí que es a veinte minutos, veinticinco minutos. No pueden ingresar a Turquía, pero a veinte minutos podían”.