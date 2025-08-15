Wanda Nara se refirió a la sorpresiva decisión de L-Gante de bloquearla: "Yo lo quiero un montón"
La empresaria volvió de México tras grabar con Darío Barassi y respondió a las preguntas de la prensa: habló sobre Mauro Icardi, sus hijas, su futuro y la inesperada actitud del cumbiero.
Wanda Nara lleva meses estando en boca de todos y siendo tema de conversación en los medios, principalmente por su separación de Mauro Icardi, su vínculo con L-Gante, los rumores de un posible romance con un jugador de Boca y sus declaraciones sobre la maternidad. Por compromisos laborales, tuvo que viajar durante tres días a México, sin sus hijas, debido a una restricción que impide que salgan del país. A su regreso, habló con la prensa que la aguardaba en el aeropuerto.
El cronista de LAM, Santiago Riva Roy, la entrevistó en Ezeiza, y el viernes por la mañana la nota fue emitida en El ejército de la mañana, el programa que conduce en Bondi Live. “La pasamos relindo. Viajo cada tres días y me faltan dos viajes más”, comenzó diciendo Wanda.
Luego de hablar sobre lo laboral, las preguntas giraron hacia su vida personal, en particular su relación con el cantante de cumbia 420. Días atrás, Elián había declarado que volvió con la madre de su hija y que lo suyo con Wanda fue un vínculo pasajero, algo para divertirse, sin mayor trascendencia. Ante esto, Wanda respondió: "Yo no me puedo hacer cargo por lo que digan los demás de mí. Yo la verdad que puedo hablarles de mí. Elijo quedarme con el último mensaje“.
“Estuve de vacaciones con él en Europa, obvio, hubo muchas charlas, me fui diciendo que era mi amigo, vuelvo diciendo que es mi amigo“. Mientras ella aún se encontraba en el exterior, L-Gante decidió dejar de seguirla en redes sociales. Consultada al respecto, fue tajante: “Menos mal que estoy muy bien de autoestima, porque bajo del avión y dan ganas de pegarte un tiro. Yo lo quiero un montón, le deseo lo mejor, nunca me van a escuchar hablar mal de él”.
Sobre las versiones que la señalaban como la tercera en discordia entre Elián y Tamara, Wanda fue clara: “Yo cuando lo conocí a él, estaba con otra chica, no me metí en ninguna relación”. Luego, la conversación se trasladó al tema del momento: la separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Aunque Wanda no está vinculada directamente, sus hijos mayores y dos de sus hijas tienen una relación cercana.
“Creo que su hija en este momento está en mi casa, son muy amigos nuestros hijos. Ella eligió tomarlo de otra manera, en la intimidad y la acompañó”, comentó, y prefirió no seguir profundizando en el asunto. Cabe recordar que, durante su juventud, Wanda y Evangelina estuvieron enfrentadas, pero con el tiempo y gracias a la amistad de sus hijos, volvieron a acercarse.
También fue consultada sobre el conflicto con la obra social, que habría rechazado una consulta médica de sus hijos. Su respuesta fue contundente: “Mis hijos tienen una mamá que trabaja y que cuando fueron al pediatra era la última vez porque empezaron las clases y necesitaban un chequeo médico y se nos rebotó la obra social, fui y pagué. Entonces, ya está. Cuando uno tiene los recursos, la verdad que se soluciona más rápido“.
Debido a que la separación con Icardi es internacional, muchas pertenencias de sus cinco hijos quedaron entre Milán y Turquía, y, según ella, el futbolista no muestra intención de devolverlas. “Yo me compré casi todo nuevo. Mis hijos crecieron porque la mudanza la espero hace un año. Imagínate que los talles de un año ahora ya no son los mismos. Me gustaría, por ejemplo, tener la copa mía del Bailando, pero bueno. Mi psicólogo me dice: ‘No tendrás la copa del Bailando, pero quién te quita el orgullo de como argentina haberle ganado’”, expresó, en referencia a su triunfo en Ballando con le Stelle, la versión italiana del famoso certamen de baile.
El tema más delicado es el pedido de restitución internacional solicitado por Icardi, quien exige que sus hijas regresen a Estambul, alegando que ese fue su último centro de vida. “No tengo ningún miedo (de perder a las niñas). Mis hijos están totalmente adaptados. Es el segundo año que van a un colegio en Argentina. Están todos los hermanitos que nunca fueron separados en este país y así seguirán“.
Y agregó: “Mis hijas no pueden salir todavía del país y, cuando tenga libre, seguramente que lo primero que haga el papá va a ser venir a verlas. El permiso es recíproco, yo el año pasado grabé para Netflix en México y en mi contrato de Netflix figura viaje con mis hijos, sobre todo con mis hijas mujeres que no están en fútbol como los varones que no pueden faltar a sus equipos. Este año no me pudieron acompañar”, explicó.
A su vez, la rubia también justificó por qué sus hijas no pueden ir a ver a su padre: “Mis hijas van a ir cuando también él me permita que mis hijas viajen. Lamentablemente, se ha pedido la restitución y es por eso que no pueden ir. Si no existiera esa restitución, mis hijas estarían ahí. Yo ofrecí más de veinte destinos para llevar a las niñas. Hay un destino que ofrecí que es a veinte minutos, veinticinco minutos. No pueden ingresar a Turquía, pero a veinte minutos podían”.
