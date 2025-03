El problema que tuvo Juana Repetto en medio de las fuertes tormentas

A través de su Instagram, la actriz compartió una historia en la que mostró cómo se inundó su casa. Al video le agregó la frase “buenas noches” en tono sarcástico, por la situación que atravesó este domingo.

En las imágenes compartidas se puede ver la cantidad de agua que entraba por un ventanal. En el piso aparecen grandes charcos y varios juguetes de sus hijos desparramados por distintos lugares.

Juana Repetto habló de su salud tras someterse a una cirugía por el HPV

Juana Repetto a través de una publicación de Instagram decidió contar una de las experiencias más fuertes de su vida: que debió ser intervenida quirúrgicamente por HPV.

“Poniéndolos en contexto a quienes no sepan, el HPV, virus de papiloma humano, es una enfermedad de transmisión sexual que padecemos el 80% de la población sexualmente activa. Es mucho más frecuente en mujeres, pero también la pueden padecer los hombres”, arrancó escribiendo. Y luego, precisó: “En mi caso, HPV positivo, lesión en el útero, cirugía”.

La actriz e influencer explicó que lo que comparte es su experiencia personal, respaldada por la opinión de sus médicos, pero recomendó que cada persona consulte a su profesional de confianza. “Es un virus que, como viene, podría irse solo. Entonces mi médico me repitió el PAP a los seis meses. Cuando persistió durante dos, tres PAPS, me dijo ‘hay una lesión en el útero, por este HPV, que solo no se está yendo, hay que operar’”, recordó.

Con total sinceridad, reconoció que sintió mucho miedo por la anestesia, pero su médico la tranquilizó: “Me dijo ‘tranquila, es una cirugía relativamente sencilla’”. “Al final se complicó un poco, me tuvieron que sacar un pedazo de útero bastante grande, la recuperación no fue tan fácil”, confesó.

Uno de los aspectos a remarcar de su relato fue la decisión de vacunarse contra el HPV, algo que había pospuesto durante años. “Entre que tenía entendido que era hasta los 21 años y que no soy muy fan de meterme nada en el cuerpo, venía pateando la situación”, admitió con sinceridad. Sin embargo, después de su experiencia, su médico insistió en la importancia de la vacuna: “La vacuna no solo previene la reincidencia del virus, sino también cubre otras cepas que podrían aparecer”.

La vacuna contra el HPV está diseñada para proteger contra diversas cepas del virus, algunas de las cuales pueden causar cáncer de cuello uterino y otras complicaciones. Juana explicó que, después de resolver sus dudas, finalmente se aplicó la vacuna casi tres años después de la cirugía. “Es fundamental. Es una herramienta que ayuda a prevenir y proteger la salud de las mujeres y de los hombres también”, resaltó.