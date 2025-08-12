Sofi Martínez lanzó una inesperada frase sobre Diego Leuco: "Es un tibio y un..."

Leuco también le dedicó palabras afectuosas, aunque con menor carga emocional. “Además de lo que dijo Sofi, que comparto, me sigue pasando que es una de las personas que más me importa cómo está. Deseo plena y profundamente su felicidad todo el tiempo”, afirmó.

Y agregó, “Me pone feliz su felicidad, cuando la veo crecer, la veo cumplir sueños. Eso es algo que te une, desde un lugar re lindo y me gusta que podamos mantenerlo”.

Frente a eso, Sofi no dudó en reaccionar con humor pero también con cierta incomodidad, al compararlo con sus propios sentimientos: “Obvio que di más yo que él, bastante tibio porque yo por mi tía siento lo mismo”, lanzó entre risas, dejando entrever que aún hay emociones latentes.