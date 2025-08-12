Sofi Martínez lanzó una inesperada frase sobre Diego Leuco: "Es un tibio y un..."
Los conductores protagonizaron un reencuentro inesperado en vivo que revivió viejos sentimientos y dejó momentos de suma incomodidad.
El amor entre Sofi Martínez y Diego Leuco se fue apagando o, al menos, transformando en otra etapa, lo que llevó al final de una historia intensa y mediática. Cabe recordar que su separación no pasó desapercibida: generó muchas repercusiones.
Ha pasado un tiempo desde la ruptura, pero siempre quedó flotando la posibilidad de una reconciliación, lejos de las cámaras y con un perfil más reservado. Sin embargo, recientemente ambos vivieron un momento muy incómodo y cargado de emociones, durante una charla al aire.
Todo ocurrió en el programa de Andy Kusnetzoff, donde contactaron en vivo al ex Telenoche y lo sorprendieron con una conexión directa con la periodista, para compartir una conversación cargada de confesiones. En ese contexto, Sofi no dudó en admitir que Diego fue el hombre más importante de su vida.
Con total honestidad, Martínez definió su vínculo con Leuco de forma visceral y muy sentimental: “Uno habla públicamente de la otra persona, que es algo en la vida normal no pasa, es algo que coincidimos”, expresó la actual conductora de La Voz, el regreso.
Sofi Martinez no lo perdona a Diego Leuco
Sin rodeos, la periodista reconoció la huella emocional que dejó su ex:“Es una persona muy importante, es la persona de la que me enamoré más fuerte, la única si tengo que ser sincera. Termina siendo algo que a mí siempre me moviliza, a pesar de que haya pasado el tiempo. Lo quiero un montón y lo valoro como persona”, declaró.
Leuco también le dedicó palabras afectuosas, aunque con menor carga emocional. “Además de lo que dijo Sofi, que comparto, me sigue pasando que es una de las personas que más me importa cómo está. Deseo plena y profundamente su felicidad todo el tiempo”, afirmó.
Y agregó, “Me pone feliz su felicidad, cuando la veo crecer, la veo cumplir sueños. Eso es algo que te une, desde un lugar re lindo y me gusta que podamos mantenerlo”.
Frente a eso, Sofi no dudó en reaccionar con humor pero también con cierta incomodidad, al compararlo con sus propios sentimientos: “Obvio que di más yo que él, bastante tibio porque yo por mi tía siento lo mismo”, lanzó entre risas, dejando entrever que aún hay emociones latentes.
