Rating: La Voz Argentina volvió a liderar el miércoles en Telefe, pero bajó su promedio

Guido Kaczka

Por el lado de la TV Pública, los números se mantuvieron muy bajos. Lo más visto fue el filme “Amores perros” y el programa “Flora y fauna”, ambos con 0.4 puntos. Otras propuestas como “Estamos en una”, “Productores” y la emisión de “Cine Canal 7” con la película “Asalto en París” marcaron entre 0.2 y 0.3.

Rating: todos los números del miércoles 6 de agosto

En cuanto a los promedios generales por canal, Telefe fue el líder cómodo con 8.0 puntos, seguido por El Trece con 4.6. En un pelotón más parejo, América TV y El Nueve empataron en 2.5, mientras que la TV Pública quedó relegada con apenas 0.2 de promedio diario.